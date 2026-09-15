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Platense lo intentó hasta el final, pero quedó afuera de la Copa Libertadores

El Calamar derrotó 2-1 a Fluminense en Vicente López, pero el 2-0 en la ida le jugó a favor al equipo brasilero que se instaló en semifinales de la competencia.

15 de septiembre 2026 · 21:05hs
Platense lo intentó hasta el final

Platense lo intentó hasta el final, pero quedó afuera de la Copa Libertadores.

Platense venció 2-1 a Fluminense en el Estadio Ciudad de Vicente López por los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero no pudo revertir la serie luego de caer por 2-0 en el Maracaná. El elenco carioca chocará en las semifinales contra el ganador de Palmeiras-Liga de Quito.

Luego de un inicio parejo el local se arrimó y avisó con un tiro de Nicolás Retamar que pasó cerca del arco. El elenco carioca se apoyó en calidad de sus individualidades y respondió con un remate de Ganso que se fue por arriba del travesaño.

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Platense estuvo cerca de abrir el marcador y fue con un cabezazo de Ignacio Vázquez que exigió al arquero Fabio, que respondió con tres intervenciones para desviar la pelota.

Antes de la media hora llegó el merecido gol del Calamar y fue con un remate de Guido Mainero luego de un rebote, cuyo tiró venció la resistencia de Fabio.

Los dirigidos por Martín Palermo impusieron su juego con autoridad ante un elenco con figuras. El Marrón buscó el segundo y llegó antes del descanso con un gran centro desde la derecha de Mainero y un cabezazo de Bruno Sepúlveda que amplió las diferencias y empató la serie.

Platense lo intentó hasta el final, pero quedó afuera de la Copa Libertadores

Platense lo intentó hasta el final, pero quedó afuera de la Copa Libertadores.

Platense lo intentó hasta el final, pero quedó afuera de la Copa Libertadores.

Aunque en el comienzo del complemento Pablo Ferreira falló en el pase a Bautista Merlini y la pelota la recuperó el conjunto carioca. La contra terminó con un remate cruzado de Agustín Canobbio que fue el descuento y nuevamente la serie quedó a favor del Flu.

Fluminense controló las acciones ya que Platense fue por otro gol para estirar la definición. El conjunto local dejó espacios en el fondo y tras un gran pase de Canobbio, Hulk desperdició el empate abajo del arco.

El trámite fue intenso en el final ya que Platense pudo haber convertido, primero con un remate de Franco Zapiola que desvió Thiago Silva, y luego con un cabezazo del propio Nacho Vázquez que capturó Fabio.

El Calamar mereció otro gol, pero no pudo conseguirlo. No pudo remontar la serie, aunque fue más que un rival que tiene individualidades de jerarquía internacional. El elenco de Vicente López estuvo a la altura de las circunstancias.

Fluminense se medirá contra el vencedor de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito: el equipo brasileño ganó 1-0 la ida en su casa y el duelo se cerrará en Ecuador.

Platense Copa Libertadores Maracaná
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