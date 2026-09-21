Uno Entre Rios | La Provincia | movilidad jubilatoria

Movilidad jubilatoria: los aumentos se aplicarán solo sobre conceptos remunerativos

Este mes debuta el nuevo esquema de movilidad jubilatoria para 67.000 jubilados provinciales, que toma como referencia la paritaria docente

21 de septiembre 2026 · 12:50hs
Este mes debuta el nuevo esquema de movilidad jubilatoria para 67.000 jubilados provinciales

Este mes debuta el nuevo esquema de movilidad jubilatoria para 67.000 jubilados provinciales, que toma como referencia la paritaria docente

En septiembre entra en vigencia por primera vez la movilidad jubilatoria dispuesta por la Ley 11.302, de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional, en la provincia de Entre Ríos. La normativa introduce cambios clave en el mecanismo de traslado de los incrementos salariales desde los trabajadores activos hacia los jubilados y pensionados del sistema provincial.

Criterio de movilidad y conceptos remunerativos

El nuevo régimen vincula la movilidad con las variaciones salariales —acordadas por paritaria o dispuestas por decreto— del escalafón que concentra la mayor cantidad de aportantes, que actualmente corresponde al sector docente.

colon: estudiantes realizaron la tradicional quema del muneco en parque quiros

Colón: estudiantes realizaron la tradicional Quema del Muñeco en Parque Quirós

Destrozos en Villa Urquiza y heridos en María Grande generaron pico de demandas en compañías aseguradoras. Se prioriza reparación y aumento de coberturas

Del pánico al auxilio del seguro: el granizo provocó un aluvión de denuncias y consultas 

La piedra angular de la aplicación estará definida en la reglamentación del artículo 34° (que modifica el artículo 71° de la Ley 8732), la cual dejará asentado que únicamente se trasladará a los pasivos el porcentaje fijado sobre conceptos remunerativos.

Transparentar la realidad previsional también es gobernar.

Transparentar la realidad previsional también es gobernar.

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, anticipó que la reglamentación del artículo 34° dejará claramente establecido que sólo se trasladarán a los pasivos los aumentos sobre conceptos remunerativos. También dijo que el objetivo es sostener un criterio técnico donde los aumentos trasladados generen sus correspondientes aportes previsionales por parte de los activos.

Con la paritaria docente en marcha, es clave determinar qué parte de esos aumentos se trasladará a los jubilados. Ese punto quedará establecido en la reglamentación del artículo 34°, que modifica el artículo 71° de la Ley 8732, cuya publicación es inminente, anticipó el presidente de la Caja a Página Gremial.

La aclaración responde a la estructura del haber docente, integrada por múltiples bonificaciones y adicionales no remunerativos que, al no contar con aportes, generaban distorsiones en el sistema.

En declaraciones radiales, Bagnat señaló que bajo el esquema previo de la Ley 8.732 se trasladaban incrementos fijados en ámbitos ajenos a la negociación provincial —como paritarias de la Corte Suprema o del sector bancario—, lo que causaba un daño severo al organismo previsional.

Con la nueva reglamentación, la redacción final del acta paritaria docente será la referencia directa para determinar la proporción que percibirán los pasivos.

Cobro en el mismo mes y alcance

El titular del organismo confirmó que el sistema no apelará a índices ni promedios para calcular los haberes, por considerarlos un análisis más subjetivo. A su vez, ratificó que la suba surgida de la negociación salarial se liquidará a los jubilados en el mismo mes en que sea percibida por los trabajadores activos.

Bagnat precisó que el plazo de 60 días previsto en la norma constituye únicamente un margen administrativo ante imponderables, dado que los aportes ingresan en el mismo mes de la liquidación.

La implementación de este esquema alcanza de forma directa a los 67.000 jubilados y pensionados que componen el sistema previsional de la provincia

movilidad jubilatoria Aumentos Caja de Jubilaciones Reforma previsional
Noticias relacionadas
Evelyn Patricello, la uruguayense que regresó a bordo de la fragata ARA Libertad.

Evelyn Patricello, la uruguayense que regresó a bordo de la fragata ARA Libertad

Entre Ríos: entre 2019 y 2023, los votos para gobernador crecieron 5,99%.

Entre Ríos: entre 2019 y 2023, los votos para gobernador crecieron 5,99%

El Congreso extraordinario de Agmer será el viernes 25 en Paraná. El gremio espera que el Gobierno mejore la oferta del 3,5% de la primera reunión paritaria 

Agmer convocó a Congreso Extraordinario para este viernes

Entre Ríos se encamina a 2027 con un volumen electoral de casi 900.000 votos.

Entre Ríos se encamina a 2027 con un volumen electoral de casi 900.000 votos

Ver comentarios

Lo último

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos

Copa Sudamericana: Boca ya sabe cuándo jugará por semis

Copa Sudamericana: Boca ya sabe cuándo jugará por semis

Cómo calentar antes de jugar al fútbol

Cómo calentar antes de jugar al fútbol

Ultimo Momento
Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos

Copa Sudamericana: Boca ya sabe cuándo jugará por semis

Copa Sudamericana: Boca ya sabe cuándo jugará por semis

Cómo calentar antes de jugar al fútbol

Cómo calentar antes de jugar al fútbol

Copa Libertadores: Estudiantes tiene fecha y hora para las semifinales

Copa Libertadores: Estudiantes tiene fecha y hora para las semifinales

Factores que influyen en la absorción de los suplementos

Factores que influyen en la absorción de los suplementos

Policiales
Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Colón: estudiantes realizaron la tradicional Quema del Muñeco en Parque Quirós

Colón: estudiantes realizaron la tradicional Quema del Muñeco en Parque Quirós

Del pánico al auxilio del seguro: el granizo provocó un aluvión de denuncias y consultas 

Del pánico al auxilio del seguro: el granizo provocó un aluvión de denuncias y consultas 

Evelyn Patricello, la uruguayense que regresó a bordo de la fragata ARA Libertad

Evelyn Patricello, la uruguayense que regresó a bordo de la fragata ARA Libertad

Entre Ríos: entre 2019 y 2023, los votos para gobernador crecieron 5,99%

Entre Ríos: entre 2019 y 2023, los votos para gobernador crecieron 5,99%

Movilidad jubilatoria: los aumentos se aplicarán solo sobre conceptos remunerativos

Movilidad jubilatoria: los aumentos se aplicarán solo sobre conceptos remunerativos

Dejanos tu comentario