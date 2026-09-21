Copa Sudamericana: Boca ya sabe cuándo jugará por semis El Xeneize recibirá a Vasco da Gama el martes 13 de octubre, en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. La revancha será el martes 20, en Brasil. 21 de septiembre 2026 · 16:47hs

Boca va por la coronación en la Copa Sudamericana.

Las semifinales de la Copa Sudamericana ya tienen definidos sus cruces y Boca será el único representante argentino en esta instancia, donde buscará una nueva final continental luego de tres años, cuando perdió contra Fluminense por la Copa Libertadores en 2023.

La Conmebol lo confirmó a través de sus páginas oficiales, donde el Xeneize se medirá con Vasco da Gama por el partido de ida el martes 13 de octubre en el estadio Alberto J. Armando; mientras que la revancha está prevista para el martes 20 en Brasil, pero con estadio a confirmar, debido a que el recinto conocido como São Januário no cuenta con la capacidad mínima que establece la organización para la instancia que se jugará. Ambos encuentros serán a las 21.30.

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En la otra llave, Atlético Mineiro y Montevideo City Torque se enfrentarán en el primer partido el miércoles 14, a partir de las 21.30, en Belo Horizonte, y el partido definitorio será una semana despues, el martes 21, desde las 19, en el Centenario de Montevideo.