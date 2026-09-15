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River va por la Libertadores 2027: qué necesita para clasificar

River Plate atraviesa una gran levantada con Ponzio y se acerca a la Libertadores 2027: está sexto en la anual, a tres puntos de Vélez Sarsfield.

15 de septiembre 2026 · 11:59hs
River va por la Libertadores 2027: qué necesita para clasificar.

Prensa River.

River va por la Libertadores 2027: qué necesita para clasificar.

River Plate se metió de lleno en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027 tras conseguir tres victorias consecutivas con Leonardo Ponzio. Los triunfos ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán lo llevaron al sexto puesto de la tabla anual, con 42 puntos, tres menos que Vélez.

Con siete fechas por delante para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, River todavía tiene 21 puntos en juego. Tomando como referencia la clasificación del año pasado, cuando Argentinos Juniors terminó tercero en la tabla anual con 57 unidades, el equipo de Ponzio debería sumar alrededor de 15 puntos para alcanzar una cifra similar. Eso implicaría ganar cinco de los siete partidos restantes o conseguir cuatro triunfos y tres empates.

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River y la carrera por un lugar en la Libertadores 2027

El panorama, además, podría modificarse dependiendo de lo que ocurra con los equipos que actualmente están en los primeros puestos. Si alguno de los tres mejores de la tabla anual se consagra campeón del Torneo Clausura o de la Copa Argentina, se libera un cupo y la clasificación se corre hacia abajo. En ese escenario, el cuarto de la tabla anual obtendría el lugar para disputar la instancia previa de la Libertadores.

River tiene por encima a Boca, que suma 44 puntos, y a Rosario Central, con 43, por lo que la pelea por escalar posiciones está más abierta que nunca. Una de las grandes oportunidades será el Superclásico del domingo 1 de noviembre, cuando el Millonario visite a Boca en La Bombonera. Un triunfo le permitiría descontar directamente ante un rival que también pelea por los puestos de clasificación.

Otro factor que alimenta la ilusión de River es el calendario que tiene por delante. Varios de sus próximos rivales se encuentran en la mitad baja de la tabla anual, por lo que el equipo de Ponzio tendrá la posibilidad de sumar puntos importantes en la recta final del campeonato y acercarse a los puestos que otorgan un lugar en la Libertadores.

De todos modos, River cuenta con otra vía directa para clasificarse: consagrarse campeón del Torneo Clausura. Las tres victorias consecutivas también le permitieron mejorar su posición en la Zona B. Con 13 puntos después de nueve fechas, el Millonario ingresó por primera vez entre los ocho mejores de su grupo y quedó a cinco unidades de Argentinos Juniors, único líder.

Así, con siete jornadas por disputar, River depende principalmente de sí mismo para mantenerse en carrera. La tabla anual aparece como el camino más concreto, pero la posibilidad de ganar el Clausura le permitiría asegurar su presencia en la Copa Libertadores 2027 sin depender de otros resultados.

River Plate Copa Libertadores Leonardo Ponzio
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