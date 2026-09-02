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Copa Argentina: Boca Juniors y Vélez empatan por los octavos de final

Por los octavos de final del certamen, Boca y Vélez se miden por un lugar entre los ocho mejores. Están 0 a 0 en el segundo tiempo.

2 de septiembre 2026 · 21:09hs
Vélez y Boca no se sacan ventajas.

Copa Argentina

Vélez y Boca no se sacan ventajas.
Paredes titular en Boca.

Paredes titular en Boca.

Boca Juniors y Vélez igualan sin goles al cabo de los 45 minutos iniciales disputados en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina. El Fortín registró un solo acercamiento con un cabezazo desviado de Ronaldo Martínez, mientras que Tomás Belmonte falló dos ocasiones muy claras frente a Tomás Marchiori. Si persiste la paridad en el segundo tiempo, habrá penales para definir al ganador que se enfrentará a Racing en la próxima instancia.

Minuto a minuto

53 minutos: amarilla en Vélez

Boca ante una difícil parada en Córdoba.

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

El santiagueño debutó en la Primera de Boca en 2020, con 18 años.

Boca vendio a Exequiel Zeballos a Italia

Rodrigo Aliendro se gana la tarjeta amarilla luego de cometer una dura infracción sobre Paredes.

46 minutos: se salvó Vélez Sarsfield

Entre Villa y Velasco tuvieron el gol, pero justo lo alcanzaron a bloquear.

¡Comenzó el segundo tiempo!

41 MINUTOS: ¡BELMONTE FALLÓ UN GOL INCREÍBLE!

El mediocampista le erró al arco después de recibir un pase en el área.

40 minutos: Matías Pellegrini, primer amonestado del partido

El hombre de Vélez se llevó la amarilla por agarrar de la camiseta a Lautaro Blanco en mitad de cancha.

33 minutos: impecable respuesta de Marchiori

El arquero tuvo buenos reflejos para despejar al córner un cabezazo involuntario de su propio compañero Elías Gómez.

26 minutos: Velasco tuvo la suya

El ex Independiente sacudió un tiro cruzado a las manos de Marchiori.

21 MINUTOS: ¡BOCA JUNIORS ACARICIÓ EL PRIMER GOL!

El arquero de Vélez, Tomás Marchiori, rechazó un disparo sin potencia de Tomás Belmonte en el área y, en el rebote, la defensa del Fortín le bloqueó el remate a Santiago Ascacíbar.

15 minutos: ahora probó Lanzini de lejos

El ex River Plate se animó a buscar el arco desde un tiro libre y la pelota se perdió a centímetros del palo izquierdo de Álvaro Montero.

10 minutos: homenaje a Lionel Messi

El encuentro se frenó unos segundos para dedicarle 60 segundos de aplausos al mejor jugador del mundo, luego de que haya comunicado su retiro de la selección argentina.

9 minutos: el primer ataque fue de Vélez

Ronaldo Martínez se impuso en las alturas con mucha facilidad a la salida de un tiro de esquina para ensayar un cabezazo que se perdió por encima del travesaño.

5 minutos: Paredes quedó adolorido sobre el césped

El volante de Boca Juniors recibió una infracción de Lucas Robertone en mitad de cancha.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

La formación de Boca vs. Vélez, por la Copa Argentina

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El probable once de Vélez vs. Boca, por la Copa Argentina

Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Veron; Ronaldo Martínez o Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Los datos de Boca vs. Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina

  • Hora: 21.15.
  • TV: TyC Sports.
  • Árbitro: Sebastián Zunino.
  • Estadio: Mario Alberto Kempes.

Boca Vélez Mario Kempes Copa Argentina
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