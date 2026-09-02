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Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

El 30 de noviembre, el nuevo sistema de la justicia federal llegará a la provincia de Entre Ríos. La medida fue adoptada mediante la Resolución 417/2026.

2 de septiembre 2026 · 19:14hs
La justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio en Entre Ríos. 

La justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio en Entre Ríos. 

El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso que el Código Procesal Penal Federal (CPPF) comenzará a regir en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná a partir del 30 de noviembre de 2026. La medida para la justicia federal fue adoptada mediante la Resolución 417/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, en el marco del cronograma de implementación progresiva del sistema acusatorio que lleva adelante el Gobierno nacional.

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La jurisdicción de la Cámara Federal de Paraná comprende la totalidad del territorio de la provincia de Entre Ríos y cuenta con sedes judiciales en las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Victoria.

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Entre los fundamentos de la decisión, el Ministerio de Justicia destacó la relevancia estratégica del distrito por su ubicación geográfica y, particularmente, por su condición fronteriza con Uruguay. La resolución señala que sobre ese límite existen tres pasos fronterizos terrestres y ocho fluviales, con una significativa circulación de personas, bienes y servicios.

También puso de relieve que la provincia es atravesada por la Ruta Nacional 14, que constituye un corredor de conexión hacia la denominada Triple Frontera, además de las rutas nacionales 12, 18, 127 y 174.

Según la cartera de Justicia, esas características presentan una especial relevancia para las tareas de prevención, investigación y persecución de delitos federales, interjurisdiccionales y transfronterizos.

Los pasos a seguir

La implementación requerirá la adecuación de las estructuras existentes al modelo acusatorio, oral y adversarial, además de acciones de capacitación destinadas a magistrados, funcionarios y equipos técnicos, entre ellas simulacros de audiencias y talleres de estandarización operativa.

La cartera que conduce Juan Bautista Mahiques señaló que actualmente el sistema acusatorio ya se encuentra implementado en 10 distritos federales y recordó que el cronograma prevé su entrada en vigencia en La Plata el próximo 21 de septiembre, mientras que para 2027 están previstas las jurisdicciones penales federal y económico de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 15 de febrero, y Córdoba, a partir del 8 de marzo.

La implementación del CPPF supone el abandono progresivo del modelo procesal mixto y la adopción de un sistema en el cual la investigación queda principalmente a cargo del Ministerio Público Fiscal, mientras que los jueces asumen funciones de garantía y decisión en audiencias predominantemente orales.

Con la incorporación de Paraná, el Gobierno continúa el cronograma de extensión territorial del nuevo régimen procesal penal, que se desarrolla de manera progresiva en las distintas jurisdicciones federales del país.

Justicia Federal Entre Ríos juicios
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