Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

La división Homicidios de la Policía investiga las causas de la muerte de una persona de 61 años que fue hallada en un departamento del barrio Paraná XIV.

El cuerpo fue encontrado en un departamento de barrio Paraná XIV, en calles Churruarín y Juan Manuel de Rosas.

Personal de la división Homicidios de la Policía de Entre Ríos investiga las causas de la muerte de una persona de 61 años que fue hallada en un departamento del barrio Paraná XIV de la capital entrerriana. El hallazgo se produjo este miércoles por la tarde y las autoridades confirmaron que falleció de manera violenta.

El cuerpo fue encontrado en el interior de un departamento ubicado en inmediaciones de las calles Churruarín y Juan Manuel de Rosas, que es propiedad de la persona fallecida y que el mismo estaba refaccionando con intenciones de ponerlo en alquiler, según supo UNO . Tras el hallazgo, personal policial acudió al lugar y se dio intervención a la División Homicidios.

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La víctima fue identificada como Rodolfo Augusto Bassi de 61 años, quien era buscado por la Policía. La búsqueda encabezada por el personal de la Comisaría Cuarta y familiares, junto al comisario Guillermo Ruiz, quienes lograron ingresar al departamento del balcón trasero ya que la puerta estaba abierta, no así la puerta principal, encontrando un cuerpo sin vida con claros indicios de una muerte violenta.

Se pone en conocimiento al Dr. Juan Pereyra, quien dispuso la intervención de la División de Homicidios, del Gabinete Completo de Policía Científica, médico de Policía.

Desde la Policía señalaron que la “investigación se encuentra encaminada”.