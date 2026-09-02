Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

La división Homicidios de la Policía investiga las causas de la muerte de una persona de 61 años que fue hallada en un departamento del barrio Paraná XIV.

2 de septiembre 2026 · 19:14hs
El cuerpo fue encontrado en un departamento de barrio Paraná XIV

El cuerpo fue encontrado en un departamento de barrio Paraná XIV, en calles Churruarín y Juan Manuel de Rosas.

Personal de la división Homicidios de la Policía de Entre Ríos investiga las causas de la muerte de una persona de 61 años que fue hallada en un departamento del barrio Paraná XIV de la capital entrerriana. El hallazgo se produjo este miércoles por la tarde y las autoridades confirmaron que falleció de manera violenta.

La muerte en Paraná XIV

El cuerpo fue encontrado en el interior de un departamento ubicado en inmediaciones de las calles Churruarín y Juan Manuel de Rosas, que es propiedad de la persona fallecida y que el mismo estaba refaccionando con intenciones de ponerlo en alquiler, según supo UNO. Tras el hallazgo, personal policial acudió al lugar y se dio intervención a la División Homicidios.

En Paraná, una feroz pelea entre familias en la zona de Cortada 351 dejó detenidos y heridos.

Paraná: una feroz pelea entre familias en la zona de la Villa 351 dejó detenidos y heridos

parana xiv: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una "muerte violenta"

La víctima fue identificada como Rodolfo Augusto Bassi de 61 años, quien era buscado por la Policía. La búsqueda encabezada por el personal de la Comisaría Cuarta y familiares, junto al comisario Guillermo Ruiz, quienes lograron ingresar al departamento del balcón trasero ya que la puerta estaba abierta, no así la puerta principal, encontrando un cuerpo sin vida con claros indicios de una muerte violenta.

Se pone en conocimiento al Dr. Juan Pereyra, quien dispuso la intervención de la División de Homicidios, del Gabinete Completo de Policía Científica, médico de Policía.

Desde la Policía señalaron que la “investigación se encuentra encaminada”.

Paraná Policía Muerte
Noticias relacionadas
cayo una banda que se dedicaba al narcomenudeo en bajada grande de parana

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Bajada Grande de Paraná

El Torneo Provincial se disputará en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol.

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

Alquilar en Paraná es casi 48% más caro que hace un año.

Alquilar en Paraná es casi 48% más caro que hace un año

La estatua de Raúl Alfonsín será reubicada en Plaza San Miguel de Paraná. 

Paraná: la estatua de Raúl Alfonsín será reubicada en Plaza San Miguel

Ver comentarios

Lo último

Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Ultimo Momento
Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quini 6: el pozo supera los 10.500 millones de pesos y este miércoles se realiza un nuevo sorteo

Quini 6: el pozo supera los 10.500 millones de pesos y este miércoles se realiza un nuevo sorteo

Policiales
Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Paraná: una feroz pelea entre familias en la zona de la Villa 351 dejó detenidos y heridos

Paraná: una feroz pelea entre familias en la zona de la Villa 351 dejó detenidos y heridos

Paraná XIV: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una "muerte violenta"

Femicidio en Concordia: Oficial, tuvimos una discusión. Le pegué y se desvaneció

Femicidio en Concordia: "Oficial, tuvimos una discusión. Le pegué y se desvaneció"

Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Entre Ríos: Frigerio analizó con la CRA y la Farer alternativas para mejorar los caminos rurales

Entre Ríos: Frigerio analizó con la CRA y la Farer alternativas para mejorar los caminos rurales

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Paraná suma Ecopuntos para separar residuos reciclables en espacios públicos

Paraná suma Ecopuntos para separar residuos reciclables en espacios públicos

Frigerio: Con las pensiones vitalicias pusimos fin a más de 60 años de privilegios en la provincia

Frigerio: "Con las pensiones vitalicias pusimos fin a más de 60 años de privilegios en la provincia"

Paraná es escenario de una película de alcance internacional: comenzó el rodaje de Los cuerpos del verano

Paraná es escenario de una película de alcance internacional: comenzó el rodaje de "Los cuerpos del verano"

Dejanos tu comentario