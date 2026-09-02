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Allanamientos por presuntas estafas con dinero falso

Se realizaron cinco allanamientos en Concordia por estafas debido al modus operandi de una banda, que presuntamente compraba elementos con dinero falso.

2 de septiembre 2026 · 20:08hs
Personal policial ejecutó cinco allanamientos durante la mañana de este miércoles en Concordia.

Personal policial ejecutó cinco allanamientos durante la mañana de este miércoles en Concordia.

Personal de la División Investigaciones con el apoyo del Grupo Especial lleva adelante un total de cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Concordia. Los procedimientos, que fueron realizados en la mañana de este miércoles, fueron ordenados por la jueza federal Analía Ramponi, a pedido de la Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Francisco Bernarth, en el marco de una investigación por una presunta estafa.

Allanamientos en Concordia.

Allanamientos en Concordia.

La investigación está relacionada con una serie de maniobras que tenían como presuntas víctimas a personas que ofrecían distintos productos a la venta a través de Marketplace de Facebook.

El ex-San Lorenzo fue el primer futbolista en sospechar que se trataba de una estafa.

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El cuerpo fue encontrado en un departamento de barrio Paraná XIV, en calles Churruarín y Juan Manuel de Rosas.

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Siempre según pudo saber este medio, el modus operandi consistía en contactar a los vendedores que publicaban diferentes elementos en la plataforma y, tras concretar la operación, pagarles con dinero apócrifo. Las víctimas advertían posteriormente que habían recibido moneda falsa, cuando ya se había concretado la transacción y entregado el producto, consignó Concordia Policiales.

Los procedimientos de la policía en Concordia

A raíz de esta investigación, durante la mañana de este miércoles se concretan cinco operativos en diferentes sectores de Concordia. En los procedimientos se busca secuestrar todo tipo de elementos que puedan tener relación con la presunta creación o elaboración de dinero apócrifo, además de documentación y teléfonos celulares que permitan avanzar con la investigación federal.

Estafa Concordia Allanamientos
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