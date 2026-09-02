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Paraná: una feroz pelea entre familias en la zona de la Villa 351 dejó detenidos y heridos

Un violento enfrentamiento familiar en la zona de la Villa 351 de Paraná terminó con detenidos, heridos por arma punzante y disparos de arma de fuego.

2 de septiembre 2026 · 18:11hs
En Paraná

En Paraná, una feroz pelea entre familias en la zona de Cortada 351 dejó detenidos y heridos.

En el marco de los operativos de prevención y seguridad desplegados en Paraná, personal de la Policía de Entre Ríos debió intervenir de urgencia ante una violenta gresca generalizada entre familias ocurridas en la zona de la Villa 351 .

LEER MÁS: Paraná: investigan la muerte de un hombre en Villa 351

El hecho en Paraná

Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que el conflicto se había iniciado originalmente entre dos mujeres. Debido a la gravedad del enfrentamiento, una de ellas debió ser trasladada en ambulancia al hospital San Martín con diversas lesiones.

El cuerpo fue encontrado en un departamento de barrio Paraná XIV, en calles Churruarín y Juan Manuel de Rosas.

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Sin embargo, el conflicto se escaló minutos después: mientras la otra mujer regresaba a su domicilio, fue interceptada por el marido de la mujer lesionada, quien la habría atacado con un elemento punzante.

Ante esta agresión, el hermano de la mujer herida intervino junto a un acompañante, quien extrajo un arma y efectuó disparos hacia el hombre. Este último intentó defenderse utilizando un rebenque.

Durante el procedimiento policial para controlar la situación, la mujer intentó agredir al actuante personal. Ante esto, la policía procedió a la aprehensión de la agresora, de su hermano, del acompañante que disparó y del marido de la primera lesionada.

Más datos de la pelea

El fiscal en turno dispuso la realización de la prueba de dermotest a todos los demorados para determinar la autoría de los disparos. Finalmente, la mujer fue trasladada a la Alcaidía de Tribunales imputada por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad, mientras que su hermano quedó identificado y supeditado a la causa.

En tanto, el masculino que efectivizó las detonaciones fue alojado en la Alcaidía Contravencional , tras provocarle heridas puntiformes, compatibles con impactos de arma de fuego de fabricación casera (tumbera), al marido de la mujer hospitalizada ya su hermano.

Paraná Pelea familias detenidos Heridos Villa 351
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