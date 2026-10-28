Comienza la edición 26° Internacional de Clubes de Maxibásquet

Paraná recibirá desde este miércoles hasta el domingo a delegaciones de Maxibásquet de distintos puntos de Argentina y países limítrofes.

Paraná volverá a convertirse en un punto de encuentro para el deporte y la camaradería con la realización del 26° Internacional de Clubes de Maxibásquet Femenino y Masculino, un certamen que reunirá a más de 1.300 jugadores de diferentes puntos de Argentina y países limítrofes. La competencia se desarrollará desde este miércoles 28 de octubre hasta el domingo 1° de noviembre, con cinco días de actividad que combinarán partidos, integración y propuestas recreativas.

El torneo, que ya forma parte del calendario de encuentros de maxibásquet, convocará a deportistas de entre 30 y 70 años, quienes llegarán a la capital entrerriana para representar a sus respectivos clubes y compartir una experiencia que trasciende los resultados dentro de la cancha. La propuesta volverá a poner en primer plano los valores de una disciplina que encuentra en el compañerismo, la pasión por el básquet y la continuidad de la actividad deportiva algunos de sus principales pilares.

La organización estará a cargo de Maxibásquet Suricatas Club, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur). El evento tendrá actividad en distintas canchas de la ciudad y también contará con un programa de encuentros sociales destinados a los participantes de las diferentes delegaciones.

Cinco jornadas de Maxibásquet y camaradería

La programación comenzará este miércoles con la llegada de los equipos, las acreditaciones y el primer encuentro social, que servirá como punto de partida para una nueva edición del campeonato. Desde las 18, los participantes tendrán la fiesta de bienvenida denominada Black or White, que se realizará en Mirador Bar, ubicado en Blas Parera 4328.

La jornada inicial estará destinada a recibir a las delegaciones y generar el primer espacio de integración entre los jugadores que durante los días siguientes compartirán la actividad deportiva. La convocatoria reunirá a representantes de distintas ciudades y regiones, con el objetivo de disfrutar del básquet y fortalecer los vínculos que se construyen alrededor de esta disciplina.

El jueves será el turno del inicio formal de los partidos. Desde las 9 comenzará la actividad en las distintas canchas habilitadas para el torneo, con encuentros correspondientes a las diferentes categorías y ramas. Después de una jornada de competencia, el programa continuará por la noche con una propuesta recreativa.

A las 23 se realizará la Noche Karaoke, en Bombai Disco, ubicado en Liniers 314. La iniciativa buscará ofrecer un espacio de entretenimiento y encuentro para los jugadores, en una agenda que combina la actividad deportiva con momentos para compartir fuera de la cancha.

El viernes continuará la competencia desde las 9, con una nueva jornada de partidos. Por la noche llegará una de las propuestas temáticas del campeonato: la fiesta Las mil y una noches, prevista para las 22 en Mirador Bar, el mismo espacio elegido para el encuentro inaugural.

El sábado se disputará otra jornada de básquet desde las 9, mientras que por la noche tendrá lugar la última fiesta del programa social. A partir de las 23, Bombai Disco recibirá a los participantes para la celebración denominada Las mil y dos noches de Halloween, que sumará una propuesta temática a las actividades previstas para el fin de semana.

Finalmente, el domingo 1° de noviembre se desarrollará la jornada decisiva del certamen. Desde las 9 se jugarán los encuentros finales, en los que se definirán las posiciones y los campeones de las distintas categorías. Durante la tarde se llevará adelante la entrega de premios, que marcará el cierre de cinco días de actividad.

Las categorías y la convocatoria

El 26° Internacional de Clubes contará con participación femenina y masculina y tendrá competencia en las categorías +30, +35, +40 y +45. La convocatoria general incluirá a jugadores de entre 30 y 70 años, una franja etaria que refleja la amplitud del maxibásquet y la posibilidad de mantenerse activo y competitivo a lo largo del tiempo.

La disciplina propone una alternativa para quienes desean continuar vinculados al básquet después de las etapas formativas y profesionales, con torneos que permiten representar a sus clubes, reencontrarse con compañeros y medirse frente a equipos de diferentes procedencias.

En ese contexto, el encuentro de Paraná representa una oportunidad para que los participantes disfruten de una competencia de alcance internacional, en la que el resultado deportivo convive con el intercambio de experiencias y la construcción de nuevas amistades.

La presencia de más de 1.300 jugadores anticipa un importante movimiento de delegaciones durante los cinco días del evento. Los equipos llegarán acompañados por sus integrantes y compartirán distintas actividades, lo que permitirá extender la experiencia más allá de los horarios de los partidos.

Paraná, escenario del deporte y el turismo

La realización del campeonato también representa una oportunidad para la ciudad desde el punto de vista turístico y económico. La llegada de cientos de deportistas y sus acompañantes generará movimiento en distintos sectores vinculados con la gastronomía, el alojamiento, el transporte y los servicios.

El acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Empatur se enmarca en una estrategia que busca consolidar a la capital entrerriana como sede de competencias deportivas y encuentros que atraigan visitantes durante diferentes momentos del año.

El maxibásquet, por sus características, favorece este tipo de convocatorias: los equipos permanecen varios días en la ciudad y combinan sus compromisos deportivos con actividades recreativas y sociales. En esta edición, la agenda de fiestas y encuentros complementará el desarrollo de los partidos y ofrecerá alternativas para compartir durante las noches.