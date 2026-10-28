Blanca Taborda, la joven de Paraná que cumplirá el sueño de representar a la Argentina en el sóftbol

La jugadora de Paraná fue convocada a la Selección Argentina U18 femenina para disputar el Campeonato Panamericano. Realizaron rifas para que pueda viajar.

Para la jugadora de Paraná, el Panamericano será mucho más que una serie de partidos. Un sueño.

Paraná es reconocida como la Capital Nacional del Sóftbol y, a lo largo de los años, sus clubes han sido una fuente permanente de talentos para las distintas selecciones argentinas. En cada convocatoria, la ciudad vuelve a decir presente con deportistas que llevan el nombre de la capital entrerriana a las competencias nacionales e internacionales. Esta vez, una de esas historias tiene como protagonista a Blanca Taborda, jugadora del Club Don Bosco, quien tendrá la oportunidad de vestir la camiseta argentina en el Campeonato Panamericano U18 de sóftbol femenino, que se disputará en El Salvador del 21 al 28 de noviembre.

La joven paranaense fue elegida entre las 16 jugadoras que integran la nómina definitiva del seleccionado nacional, después de atravesar un extenso proceso de concentraciones, evaluaciones y entrenamientos que se desarrollaron durante varios meses en distintos puntos del país. Una convocatoria que representa un reconocimiento a su crecimiento deportivo, pero también el comienzo de un desafío que exige mucho más que preparación física y técnica.

La convocatoria le abrió las puertas a una experiencia deportiva de enorme importancia, pero también puso a su familia frente al desafío de conseguir los recursos para que pueda concretar el viaje. El alojamiento, la alimentación, la lavandería y otros gastos durante la estadía en El Salvador conforman una cuenta que, para una deportista amateur, no resulta sencilla de afrontar.

Ante esa situación, el acompañamiento de su entorno se convirtió en una parte fundamental del camino. Sus compañeras del Club Don Bosco organizaron una rifa de 200 números, con premios aportados por diferentes emprendedores, para colaborar con los gastos y ayudar a que Blanca pueda representar al país.

Después de una nueva concentración en Bahía Blanca, Taborda compartió con UNO sus sensaciones ante la posibilidad de participar del Panamericano y repasó el camino que debió recorrer para ganarse un lugar entre las elegidas.

“Voy a viajar a El Salvador el próximo Panamericano U18 representando a la Argentina. Para mí, todo este año fue un proceso largo. Todos los meses íbamos a concentrar a distintas provincias y luego volvíamos a nuestras casas y teníamos que seguir con nuestros entrenamientos con el club, con el gimnasio y a entrenar mi posición de pitcher y otras posiciones más, como jardinera y primera base, que también juego de eso”, contó.

Cada viaje implica organizar los tiempos, trasladarse a otra provincia y compartir jornadas de evaluación con jugadoras de diferentes clubes y regiones. Después, al regresar a Paraná, el compromiso continúa. Blanca debe retomar las prácticas con Don Bosco, sostener el trabajo en el gimnasio y perfeccionar los fundamentos de las distintas posiciones en las que puede desempeñarse.

En su caso, la versatilidad es una de las características de su preparación. Su posición principal es la de pitcher, una función determinante dentro del sóftbol, aunque también trabaja como jardinera y primera base. Cada puesto demanda habilidades específicas, por lo que el entrenamiento requiere dedicación, concentración y una búsqueda permanente de superación.

“Es difícil cuando también las cosas no salen, pero de eso se aprende, de los errores. Así que hay que seguir adelante y superarse a sí misma una y otra vez”, expresó.

La historia deportiva de Blanca comenzó en 2022, cuando tenía 14 años. Desde entonces, el sóftbol se transformó en una parte central de su vida y en una pasión que la llevó a asumir nuevos desafíos.

“Empecé el deporte cuando tenía 14 años, en 2022. Desde entonces no he parado de jugar porque es un deporte que me apasiona un montón”, relató.

En apenas unos años, aquella primera experiencia se convirtió en un recorrido que hoy la encuentra entre las representantes argentinas de su categoría. El crecimiento no fue producto de un único momento, sino de la continuidad en los entrenamientos, el acompañamiento de sus entrenadores y la posibilidad de desarrollarse dentro de Don Bosco.

El club cumple un papel fundamental en ese proceso. Para los deportistas amateurs, las instituciones no son solamente lugares donde practicar una disciplina: también son espacios de formación, contención y pertenencia. Allí se construyen vínculos, se aprende a trabajar en equipo y se encuentran personas dispuestas a acompañar los objetivos individuales.

La posibilidad de representar a la Argentina tiene un enorme valor deportivo y personal, pero concretarla también exige resolver cuestiones económicas. En el caso de Taborda, la familia necesitaba reunir aproximadamente 595 dólares para afrontar los gastos vinculados con la participación en el torneo, entre ellos la comida, el hospedaje y la lavandería.

“Necesitábamos recaudar más o menos 595 dólares para cubrir todos los costos, la comida, el hospedaje y la lavandería”, explicó la jugadora a UNO.

La cifra refleja una realidad que atraviesa a numerosos deportistas amateurs. Mientras el entrenamiento y la preparación dependen de la constancia y la voluntad, viajar para participar de una competencia internacional requiere recursos que muchas veces superan las posibilidades económicas de una familia.

En ese contexto, la familia de Blanca realiza un esfuerzo importante para acompañarla, mientras que sus compañeras de Don Bosco decidieron involucrarse de manera directa con una iniciativa solidaria. La rifa de 200 números

El torneo para Taborda será la oportunidad de compartir una competencia internacional con algunas de las mejores jugadoras de su categoría y de poner en práctica todo lo aprendido durante los meses de preparación.

El plantel que viaja

La nómina está integrada por 16 deportistas de diferentes puntos del país y cuenta con un cuerpo técnico encabezado por Mario Porco, como head coach, acompañado por Silvina Caño y Cristian Ganora como asistentes. El equipo también incluye a Matías Jiménez en videoanálisis, Flavia Pittis como preparadora física y Claudia Tazzioli como jefa de equipo.

La lista de convocadas está conformada por Chiara Victoria Anea Sulti, de Mendoza; Delfina Antoniassi, de Buenos Aires; Cecilia Andrea Aristimuño, de Bahía Blanca; Jasmine Faith Armenteros, de Estados Unidos; Abigail Hasia Barboza, de Estados Unidos; Sofía Nerea Cassagne, de Bahía Blanca; Chiara D’Ambrosio, de La Pampa; Luz Ganora, de La Pampa; Emiliana María Gumpel, de Estados Unidos; Alfonsina Jarruz, de Salta; Isabel Malarkey, de Estados Unidos; Malena Mata, de La Pampa; Alma Muñoz, de Bahía Blanca; Martina Salguero, de Bahía Blanca; Kiara Morena Sánchez, de Buenos Aires, y Blanca Elizabeth Taborda, de Paraná.

Desde Paraná

La jugadora de Don Bosco será la representante de la capital entrerriana en el plantel y llevará consigo el trabajo realizado en su club, las enseñanzas de sus entrenadores y el respaldo de las personas que la ayudaron a llegar hasta esta instancia.

Para Blanca, el Panamericano será mucho más que una serie de partidos. Será la oportunidad de comprobar hasta dónde puede llevarla su pasión por el sóftbol, después de meses de preparación y de un camino en el que tuvo que superar exigencias deportivas y económicas.

Su historia recuerda que, detrás de cada camiseta argentina, hay mucho más que talento. Hay perseverancia, familias que hacen sacrificios, clubes que forman y acompañan, compañeras que se organizan para ayudar y una comunidad que puede marcar la diferencia.

En El Salvador, Blanca tendrá la oportunidad de defender los colores nacionales. En Paraná, mientras tanto, quedará el orgullo de verla llegar hasta allí y la certeza de que, para muchos deportistas amateurs, el sueño de competir también se construye con el esfuerzo y la solidaridad de quienes creen en ellos.