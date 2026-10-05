La Justicia rechazó el pedido del club de Río de Janeiro para recibir al Xeneize en el estadio más convocante de Brasil y ahora insistirá para que Conmebol le permita jugar en su cancha. El Nilton Santos es la alternativa.

Vasco da Gama recibió otro revés en la búsqueda de estadio para el partido de vuelta con Boca , por las semifinales de la Copa Sudamericana: la Justicia de Río de Janeiro rechazó el pedido judicial del club y ya es un hecho que no podrá hacer de local en el Maracaná.

¿Cuál es el panorama entonces? Con apenas cinco días para encontrar una solución en vísperas de la serie, la intención del elenco carioca es insistir en Conmebol para poder utilizar –ajustándose a ciertos requisitos- el São Januário, su estadio; de no ser posible, la alternativa pasa a ser el Nilton Santos , escenario que no quiere la dirigencia por contar con césped sintético.

Hace una semana, Vasco da Gama había sido informado de que el consorcio conformado por Flamengo y Fluminense rechazaba su solicitud para hacer de local en el Maracaná por el gran número de encuentros que ya se juegan en el recinto y el temor a que eso desgaste el césped.

Acto seguido, el club realizó una presentación judicial apelando la decisión, pero la Justicia de Río de Janeiro también se manifestó en contra y denegó la solicitud este lunes debido a que, según consignan, no están presentes los requisitos necesarios para la concesión de la medida cautelar. El argumento principal tiene que ver con el riesgo que supondría para el campo de juego ante la cantidad de partidos programados en el Maracaná y, por ende, la incompatibilidad con el calendario en cuanto a su uso.

Otra negativa para Vasco da Gama: no podrá jugar en el Maracaná contra Boca y analiza nuevas sedes

Otra negativa para Vasco da Gama: no podrá jugar en el Maracaná contra Boca y analiza nuevas sedes

Con tiempo hasta el 10 de octubre para definir su localía contra Boca para la revancha -estipulada para el 20-, Vasco da Gama se juega su última carta con Conmebol: si bien el Xeneize ya rechazó una petición formal de su rival por jugar en el São Januário, la idea para revertir su postura es garantizarle más localidades a su gente.

En el Cruzmaltino creen que la mejor alternativa es poder jugar en su cancha y ya entraron en charlas con Conmebol pese a que no cuente con la capacidad mínima de 30.000 espectadores. Por eso, la decisión final sobre la revancha del Vasco-Boca la tendrá la casa madre del fútbol sudamericano.

San Januario, el hogar de Vasco da Gama

La segunda opción, que en Vasco da Gama ven con malos ojos y buscarán evitar, es que la semifinal con Boca se juegue en el Nilton Santos, hogar de Botafogo que el consorcio sugiere como sede. La cuestión que que retiene a los directivos cariocas de aceptar esta alternativa es concretamente que el recinto cuenta con césped sintético, condición a la que no está acostumbrada el equipo de Pedro Emanuel -como tampoco Boca, de igual manera-.