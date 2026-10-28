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Murió la mamá de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti tenía 74 años y fue jueza de paz en Pujato, el pueblo natal del entrenador de la selección argentina

28 de octubre 2026 · 10:31hs
La madre de Lionel Scaloni tuvo otros dos hijos con su esposo Ángel.

La madre de Lionel Scaloni tuvo otros dos hijos con su esposo Ángel.

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, recibió una mala noticia personal en vísperas de los próximos amistosos internacionales. Este miércoles se confirmó la muerte de su madre, Eulalia Marzetti, un episodio que rápidamente rebasó los límites de Pujato.

El fallecimiento de la mujer de 74 años trascendió a la mañana. Fuentes de la comuna del departamento San Lorenzo dieron cuenta del deceso, aunque no trascendieron detalles con respecto a los antecedentes de la mamá del entrenador que salió campeón mundial en Qatar 2022.

La muerte de la esposa de Ángel Scaloni tomó estado público en la localidad pública ubicada a unos 30 kilómetros al oeste de Rosario. La hermana del exfutbolista, Corina Scaloni, también se refirió indirectamente a la cuestión en redes sociales, sus locales de pastelería cerraron las puertas por el día tanto en el pueblo como en Funes debido a "motivos personales".

¿Quién era Eulalia Marzetti?

Eulialia Marzetti nació el 9 de febrero de 1952 en Zavalla, muy cerca de Pujato. En este último pueblo formó su familia y trabajó como jueza de paz.

El actual seleccionador argentino fue el segundo hijo del matrimonio Scaloni. Primero tuvieron a Mauro —que también jugó al fútbol en Newell's— y la más joven es su hermana.

Antes de su deceso, la madre de Scaloni fue noticia porque el DT le dedicó la conquista de la Copa América 2021 en Brasil. En ese momento, el exjugador de Deportivo La Coruña comentó: "Hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando".

Dos años después, el entrenador albiceleste le rindió homenaje a su familia en el primer aniversario del título mundial. A través de redes sociales compartió una foto de sus padres vestidos con la camiseta argentina como parte de un mensaje de agradecimiento en el que incluyó a los futbolistas, a sus compañeros del cuerpo técnico y a la hinchada.

El mensaje de condolencias de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no tardó en referise a la cuestión públicamente. El presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, expresó sus condolencias con Scaloni y con el resto de sus parientes.

"El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento ¡Mucha fuerza!", reza el comunicado oficial publicado por la institución. Además, los voceros de la entidad compartieron la imagen de un crespón negro en señal de luto por el deceso de la madre del DT.

Lionel Scaloni selección argentina Pujato madre
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