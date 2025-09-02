Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

Con Paraná como base, la Sub 23 va por la gloria

La Selección Argentina formará parte del Panamericano, que tendrá lugar del 13 al 20 de este mes en La Pampa. El plantel entrena a diario en Paraná.

2 de septiembre 2025 · 08:39hs
Los chicos de la Selección Argentina Sub 23 entrenando en Paraná.

Foto: Sebastián Benitez / UNO

Los chicos de la Selección Argentina Sub 23 entrenando en Paraná.

La Selección Argentina Sub 23 se encuentra en su etapa final para representar de local una competencia internacional de sóftbol. Conformado en gran parte por jugadores de Paraná, ciudad históricamente vinculada al desarrollo del sóftbol argentino, el equipo entrena diariamente en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel, un escenario icónico para este deporte en el país.

Preparación en Paraná

La preparación ha sido extensa: el grupo viene trabajando desde hace casi dos años, con el objetivo firme de volver a subirse al podio continental.

Crimen por primera vez en Paraná

"Crimen" rinde homenaje a Gustavo Cerati en Paraná

Teatro Negro de Praga

Paraná recibe al Teatro Negro de Praga

El equipo se prepara para el Panamericano en La Pampa del 13 al 20 de este mes, un torneo clasificatorio para un mundial en Colombia. Se ha entrenado durante dos años y busca defender el título conseguido en Venezuela. El equipo estuvo concentrado este fin de semana en la capital entrerriana en donde dieron el plantel de 16 jugadores que estarán formando de la competencia.

En esta misma categoría, la Argentina salió campeón en la pasada edición del Panamericano, que tuvo lugar en Venezuela. Ahora en la provincia de La Pampa buscarán dar lo mejor y estar a la altura.

El Cuerpo Técnico del Equipo Nacional Masculino Sub 23 anunció el fin de semana la nómina de jugadores que representarán al país en el Campeonato Panamericano de la categoría. El mismo es el que se detalla a continuación: Juan Bambozzi, Bogdan Becic, Luciano Biondi, Naim Brahin, Eloy Capdeboscq, Genaro Correa, Matías Etchevers Larraburu, Nahuel Ferrara, Khalil Luna, Felipe Muñoz, Francesco Nassivera, Joshua Poblette, Julián Reitober, Nahuel Sáenz, Fausto Siviero y Luca Talmon

El Cuerpo Técnico es: head coach: José Guerrinieri. Coaches: Mariano Montero, Kevin Bolzan y Gustavo Bertoli. Jefe de equipo: Laureano Martínez. Médico: Luciano Benedetti.

Kevin Bolzán en un alto de los entrenamientos diarios en el Estadio Mundialista habló con UNO y dijo:“En el torneo por suerte somos locales y vamos preparados. El equipo que viene entrenando hace casi dos años para la competencia. Se trata de torneo que se iba a hacer el año pasado, se pasó por este año, principio de año, y ahora, bueno, se confirmó la fecha en Santa Rosa, La Pampa del 13 al 20 de septiembre”.

“El campeonato es clasificatorio para un mundial, que será en Colombia en abril del año que viene, así que un clasificatorio. Es un equipo nuevo, nosotros ganamos el Panamericano pasado en Venezuela, y ahora tenemos que tratar de defender el título con otro equipo en Argentina de local”, aseveró.

En cuanto a la forma de juego en el certamen, Bolzán comentó: “No nos han dado el fixture todavía, así que desconocemos quién va a ser nuestro primer enfrentamiento. Lo que si sabemos que van a ser ocho equipos, con un con un sistema de todos contra todos, que es diferente a lo que veníamos jugando últimamente, que se hacían por zonas. Así que formato nuevo para este equipo y, bueno, esperando que salga el fixture para ver quiénes son los equipos en frente”.

“La competencia va ser en Santa Rosa, La Pampa. Hay una cancha que modificaron. Hicieron todo tipo de reformas para poder jugar el torneo que comienza en unos días”, completó.

La ciudad de Paraná continúa siendo el principal semillero del sóftbol argentino. Así lo confirma Bolzán al remarcar que la mayoría del plantel es oriunda de la capital entrerriana, aunque también hay jugadores provenientes de otras ciudades como Bahía Blanca, que aportan su talento para reforzar al combinado nacional. “La mayoría de los jugadores son de Paraná, pero hay gente de Bahía Blanca para reforzar el equipo. Nos estamos yendo el 10 de septiembre y todos los días estamos entrenando, terminamos la concentración que se dio el equipo el sábado, y hoy continuamos: La idea hasta el martes que viene, seguir entrenando y miércoles ya viajar”, dijo.

“Trataremos de representar lo mejor posible al país. Es la es la idea de todos nosotros. Es muy importante terminar arriba, entre los tres primeros eso es clave para el tema del puntaje y para la clasificación del mundial”, manifestó el coach.

Siempre favorita

La Selección Argentina llega al certamen con la misión de revalidar el título conseguido en la edición anterior, disputada en Venezuela, y de hacerlo ante su gente. Un desafío deportivo y emocional que esta nueva generación de peloteros asume con orgullo, convicción y sentido de pertenencia.

Paraná La Pampa Paraná Selección Argentina Sub 23
Noticias relacionadas
Al borde del andamio

"Al borde del andamio" vuelve a Paraná en única función

La Selección Argentina de natacion de Síndrome de Down presente en Paraná para el certamen

Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Todo preparado para la travesía de este sábado.

La travesía que une al río Paraná con los nadadores más valientes

Ver comentarios

Lo último

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Quién es el juez que habilitó cautelar del Gobierno para censurar a periodistas

Quién es el juez que habilitó cautelar del Gobierno para censurar a periodistas

Ultimo Momento
Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Quién es el juez que habilitó cautelar del Gobierno para censurar a periodistas

Quién es el juez que habilitó cautelar del Gobierno para censurar a periodistas

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Leonardo Pez presenta su primer poemario Bicho sin dueño

Leonardo Pez presenta su primer poemario "Bicho sin dueño"

Policiales
Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Ovación
Con Paraná como base, la Sub 23 va por la gloria

Con Paraná como base, la Sub 23 va por la gloria

Se confirmó la lesión de Marchesín en Boca: cuántos partidos se pierde

Se confirmó la lesión de Marchesín en Boca: cuántos partidos se pierde

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

Godoy Cruz se hizo fuerte con uno menos y le ganó un partido clave a Platense

Godoy Cruz se hizo fuerte con uno menos y le ganó un partido clave a Platense

Con una polémica interrupción y poca luz, Gimnasia venció a Atlético Tucumán

Con una polémica interrupción y poca luz, Gimnasia venció a Atlético Tucumán

La provincia
Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Crisis: las panaderías venden cada vez menos en el país y la provincia

Crisis: las panaderías venden cada vez menos en el país y la provincia

Entre Ríos: martes con probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas

Entre Ríos: martes con probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas

El Centro Cultural Juan L. Ortiz se reinaugura con una nutrida agenda cultural

El Centro Cultural Juan L. Ortiz se reinaugura con una nutrida agenda cultural

Detectaron un caso positivo de influenza aviar en aves de traspatio en Entre Ríos

Detectaron un caso positivo de influenza aviar en aves de traspatio en Entre Ríos

Dejanos tu comentario