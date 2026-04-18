Con Marcelo Candia como DT oficial, Patronato va por otro triunfo

Desde las 20, Patronato recibirá a Deportivo Maipú, por la 10ª fecha de la Zona B. Augusto Picco por el expulsado Federico Bravo sería el único cambio.

La continuidad de Marcelo Candia era muy pedida por los hinchas de Patronato.

Patronato buscará este sábado su tercera victoria, la segunda de forma consecutiva, en el actual campeonato de la Primera Nacional. Por la 10ª fecha de la Zona B, el Negro recibirá en el estadio Presbítero Bartolomé Grella a Deportivo Maipú de Mendoza. El partido podrá verse por LPF Play y contará con el arbitraje de Nahuel Viñas.

El Santo viene de ganarle a Almagro el pasado fin de semana y pudo salir de los puestos de descenso, aunque sólo está un punto por arriba. Con respecto a la victoria ante el Tricolor, Marcelo Candia, ya oficializado como entrenador del primer equipo, sólo dispondría del ingreso de Augusto Picco en lugar del expulsado Federico Bravo.

Enfrente estará el Botellero, equipo que, con siete puntos, ocupa el penúltimo puesto en la tabla de posiciones y, actualmente, estaría descendiendo al Federal A. El cuadro mendocino viene de ganarle a Colegiales, por lo que su entrenador, Mariano Echevarría, dispondría de la misma alineación que el pasado fin de semana.

Formaciones para Patronato y Deportivo Maipú

Patronato: Alan Sosa, Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra, Franco Soldano y Tomás Attis. DT: Marcelo Candia.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Áaron Agüero, Juan De la Reta, Mirko Bonfigli, Fausto Montero, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto, Franco Saccone y Felipe Rivarola. DT: Mariano Echeverría.

Hora y TV: 20 (LPF Play).

Árbitro: Nahuel Viñas.

Estadio: Presbítero Grella.

Otros partidos de la Primera Nacional

La 10ª fecha de la Primera Nacional se iniciará este sábado Además del duelo entre Patronato y Deportivo Maipú, esta jornada habrá otros siete partidos: a las 15 jugarán Los Andes-San Telmo y Midland-San Martín de San Juan; a las 15.30, All Boys-Acassuso y Deportivo Morón-Colón; a las 16.30, Godoy Cruz-San Miguel y Quilmes-Nueva Chicago; y a las 20, Bolívar-Deportivo Madryn.

El domingo jugarán: a las 14, Colegiales-Temperley; a las 15, Almirante Brown-Central Norte, Mitre-Ferro, Estudiantes-Chaco For Ever; a las 15.30, Gimnasia de Jujuy-Almagro; a las 19, San Martín de Tucumán-Tristán Suárez; a las 19.30, Racing-Defensores de Belgrano; y a las 20, Gimnasia y Tiro-Güemes.

La fecha se completará el lunes con dos partidos: a las 20, Atlético de Rafaela-Agropecuario y 21, Atlanta-Chacarita.

Debutan las inferiores de Patronato

Las categorías formativas de Patronato tendrán su debut en la Zona Interior del Torneo de Juveniles Primera Nacional, ante sus pares de 9 de Julio de Rafaela. Las divisiones Cuarta, Quinta y Sexta jugarán en el predio La Capillita; mientras que las categorías Séptima, Octava y Novena se medirán en La Perla del Oeste Santafesino. En ambos casos, la jornada se iniciará a las 9.