Con gol de Merentiel, Boca Juniors vence a San Pablo por los cuartos de final

Boca continúa su andar en el certamen frente al Tricolor Paulista, que viene de encadenar dos victorias consecutivas. Están 1 a 0 en el segundo tiempo.

Boca Juniors iguala sin goles contra San Pablo por el cruce de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana . El Xeneize tomó una postura defensiva al inicio del cotejo en la Bombonera frente a un rival que tuvo la tenencia de pelota en gran parte de la etapa con el agregado de registrar la ocasión más clara gracias a un cabezazo de Luciano despejado por Álvaro Montero al córner .

El conjunto del Vasco Arruabarrena intentó recostarse sobre la banda izquierda, pero le costó pesar en el mano a mano con Leonel Flores, quien fue minimizado por Lucas Ramon, y se marchó a los vestuarios sin remates bajo los tres palos de Rafael.

Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado

Boca va por la ventaja en La Bombonera

Minuto a minuto

46 minutos: duro choque entre Rafael y Miguel Merentiel

El arquero de San Pablo salió a cortar un centro y se llevó puesto al delantero uruguayo en medio de la disputa por la pelota.

34 minutos: se animó Blanco desde lejos

El lateral izquierdo se desprendió del fondo y ejecutó un disparo en la puerta del área que se perdió por encima del travesaño

30 minutos: Calleri le erró al arco

El atacante del San Pablo recibió un centro atrás en el área y definió con la cara abierta de su botín derecho, pero su disparo se fue muy lejos del arco de Álvaro Montero.

22 minutos: volea desviada de Leandro Paredes

El volante central finalizó el ataque con un disparo de primera, que se perdió a metros del palo derecho de Rafael.

16 MINUTOS: ¡MANOTAZO CLAVE DE MONTERO!

El arquero de Boca Juniors despejó un cabezazo a corta distancia de Luciano al córner.

10 minutos: un primer boceto con Boca replegado y San Pablo con la pelota

El Tricolor maneja la tenencia en este inicio sin profundidad en el área de Álvaro Montero, mientras que el Xeneize apuesta al contragolpe.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre Boca Juniors y San Pablo en la Bombonera.

El once de Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de San Pablo vs. Boca, por la Copa Sudamericana.

Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.