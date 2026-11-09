Con Aranzazú Osoro Ulrich en el equipo, la Selección Argentina fue subcampeóna del Mundial

La paranaense Aranzazú Osoro Ulrich fue parte del combinado Albiceleste, que cayó 2-0 ante España en la final del certamen de Qatar.

La selección argentina femenina de pádel no pudo coronar su participación en el Mundial de Qatar 2026 y terminó como subcampeona del certamen. Con la paranaense Aránzazu Osoro Ulrich , la Albiceleste cayó por 2-0 ante España, seleccionado que se adjudicó su 10° estrella mundialista.

El primer punto de la jornada enfrentó a Osoro Ulrich y Martina Fassio contra Ariadna Sánchez y Andrea Ustero. La dupla española se quedó con la victoria por doble 6-3 y adelantó a su equipo en la definición.

Las argentinas comenzaron el partido con algunas imprecisiones y les costó encontrar regularidad durante el primer set. Además, no lograron capitalizar varias oportunidades de quiebre que podían haber cambiado el desarrollo del encuentro.

En el segundo parcial mostraron otra imagen, elevaron su nivel y volvieron a generar chances para quebrar el servicio rival, aunque tampoco consiguieron aprovecharlas. Finalmente, el primer punto quedó en manos de España, señala Análisis.

La Selección Argentina tampoco pudo en el segundo partido

Con la obligación de ganar para mantener viva la serie, llegó el turno de Claudia Jensen y Delfina Brea. La pareja argentina se enfrentó a Gemma Triay y Paula Josemaría, con Brea nuevamente ubicada en el revés, una variante táctica que el cuerpo técnico había utilizado en los encuentros anteriores.

El segundo partido fue un verdadero partidazo, con momentos de gran intensidad y un desarrollo cambiante. Sin embargo, la dupla española logró imponerse por 6-2, 6-7 y 6-3, resultado que aseguró el segundo punto y selló la consagración de España en Qatar.