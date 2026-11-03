Uno Entre Rios | Ovación | Aranzazú Osoro Ulrich

Aranzazú Osoro Ulrich debutó con un triunfo en el mundial

La paranaense Aranzazú Osoro Ulrich fue parte de los triunfos argentinso sobre Chile y Bélgica, ambos por 3 a 0. El certamen se juega en Doha, Qatar.

3 de noviembre 2026 · 18:51hs
Aranzazú Osoro Ulrich es una de las integrantes del equipo Argentino.

Aranzazú Osoro Ulrich es una de las integrantes del equipo Argentino.

Argentina, con la paranaense Aranzazú Osoro Ulrich, comenzó con victorias su participación en el Mundial de Pádel que se disputa en Doha, Qatar. El equipo femenino superó por 3-0 a Chile en el debut y por idéntico resultado a Bélgica en su segunda presentación.

El certamen reúne a 32 selecciones nacionales en las instalaciones del Khalifa International Tennis and Squash Complex, bajo la organización de la Federación Internacional de Pádel y la Qatar Tennis Federation. La competencia cuenta con un premio total de 1,2 millones de euros, distribuido en partes iguales entre las ramas masculina y femenina.

Aranzazú Osoro Ulrich comenzó con el pie derecho

Por el lado femenino, el seleccionado argentino también tuvo una presentación sin fisuras ante Chile. Virginia Riera-Julieta Bidahorria, Fassio-Jensen y Vilchez-Osoro Ulrich ganaron sus respectivos encuentros y dejaron al equipo en lo más alto de su grupo.

La primera pareja, conformada por Virginia Riera y Julieta Bidahorria, abrió el camino con un sólido triunfo por 6-0 y 6-1 ante Trinidad Del Real Bobadilla y Aurora Candia González.

Posteriormente, Martina Fassio Goyeneche y Claudia Jensen ampliaron la diferencia al imponerse por 6-2 y 6-0 frente a Macarena Lobo Ramírez y Amalia Bentjerodt Burgos.

El tercer punto quedó en manos de Victoria Milena Vílchez y Aranzazu Osoro Ulrich, quienes sellaron el 3-0 definitivo con un triunfo por 6-2 y 6-3 ante Cata Arancibia y Kim Ahumada Carrasco, indica Paraná Deportes.

En su segunda presentación, Argentina derrotó en los tres partidos a Bélgica. Fassio y Delfina Brea vencieron 6-0 y 6-0 a Sermant y Van Mol; Riera y Osoro Ulrich derrotaron 6-4 y 6-2 a Pysson y Boeykens; mientras que Jensen y Bidahorria superaron 6-1 y 6-2 a Wyckaert y Mestach

Aranzazú Osoro Ulrich Mundial Qatar Pádel
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