Aranzazú Osoro Ulrich debutó con un triunfo en el mundial

La paranaense Aranzazú Osoro Ulrich fue parte de los triunfos argentinso sobre Chile y Bélgica, ambos por 3 a 0. El certamen se juega en Doha, Qatar.

Aranzazú Osoro Ulrich es una de las integrantes del equipo Argentino.

Argentina, con la paranaense Aranzazú Osoro Ulrich , comenzó con victorias su participación en el Mundial de Pádel que se disputa en Doha, Qatar. El equipo femenino superó por 3-0 a Chile en el debut y por idéntico resultado a Bélgica en su segunda presentación.

El certamen reúne a 32 selecciones nacionales en las instalaciones del Khalifa International Tennis and Squash Complex, bajo la organización de la Federación Internacional de Pádel y la Qatar Tennis Federation. La competencia cuenta con un premio total de 1,2 millones de euros, distribuido en partes iguales entre las ramas masculina y femenina.

Aranzazú Osoro Ulrich comenzó con el pie derecho

Por el lado femenino, el seleccionado argentino también tuvo una presentación sin fisuras ante Chile. Virginia Riera-Julieta Bidahorria, Fassio-Jensen y Vilchez-Osoro Ulrich ganaron sus respectivos encuentros y dejaron al equipo en lo más alto de su grupo.

La primera pareja, conformada por Virginia Riera y Julieta Bidahorria, abrió el camino con un sólido triunfo por 6-0 y 6-1 ante Trinidad Del Real Bobadilla y Aurora Candia González.

Posteriormente, Martina Fassio Goyeneche y Claudia Jensen ampliaron la diferencia al imponerse por 6-2 y 6-0 frente a Macarena Lobo Ramírez y Amalia Bentjerodt Burgos.

El tercer punto quedó en manos de Victoria Milena Vílchez y Aranzazu Osoro Ulrich, quienes sellaron el 3-0 definitivo con un triunfo por 6-2 y 6-3 ante Cata Arancibia y Kim Ahumada Carrasco, indica Paraná Deportes.

En su segunda presentación, Argentina derrotó en los tres partidos a Bélgica. Fassio y Delfina Brea vencieron 6-0 y 6-0 a Sermant y Van Mol; Riera y Osoro Ulrich derrotaron 6-4 y 6-2 a Pysson y Boeykens; mientras que Jensen y Bidahorria superaron 6-1 y 6-2 a Wyckaert y Mestach