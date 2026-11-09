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Liga Argentina: Central Entrerriano y Rocamora festejaron en su casa

El Rojinegro celebró su tercera victoria en serie en la Liga Argentina al derrotar a Regatas San Nicolás. Rocamora superó a Provincial de Rosario.

9 de noviembre 2026 · 17:17hs
Liga Argentina: Central Entrerriano y Rocamora festejaron en su casa

Prensa Central Entrerriano de Gualeguaychú
Liga Argentina: Central Entrerriano y Rocamora festejaron en su casa

Central Entrerriano de Gualeguaychú y Tomás de Rocamora celebraron sendas victorias por la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. El Rojinegro derrotó 85 a 74 a Regatas de San Nicolás. Por su parte, el Rojo venció 84 a 72 a Provincial de Rosario.

Tercer éxito seguido para Central Entrerriano

Central Entrerriano volvió a hacerse fuerte en casa y venció a un duro Regatas de San Nicolás en el José María Bértora por 85-74. El elenco de Martín Pascal sacó diferencias con un gran primer tiempo en ambos costados de la cancha.

El más destacado de la noche fue Maurice Walton, con 42 de valoración, 32 puntos, 11 rebotes y 11 faltas recibidas para la visita. En el rojinegro, Fausto Moussa se llevó los aplausos con 20 de valoración, 20 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. El máximo anotador del local fue el experimentado Damián Pineda, con 23 tantos a favor y cinco triples. Cristian Pérez coqueteó con el triple-doble.

El Rojinegro comenzó el encuentro con el pie derecho, imponiéndose con su defensa y ataques rápidos en el primer cuarto para sacar diferencia de 30-14. Para el segundo período, Regatas hizo unos ajustes, pero Central se alimentó de su efectividad de larga distancia, con Fausto Moussa y Damián Pineda a la cabeza, para ganar el parcial y marcharse al entretiempo arriba por 53-34.

La vuelta de los vestuarios le sentó bien a los nicoleños, que lograron acercarse (59-50) con una defensa sólida y un ataque rápido, en un contexto de juego más friccionado pero con un Maurice Walton completamente determinante bajo de los tableros.

El dueño de casa no le cedió el permiso, a pesar de sufrir la pérdida de tres de sus jugadores: Cristian Pérez, Justo Catalín y Johu Castillo, por acumulación de faltas. Los dirigidos por Pablo Dastugue también sufrieron la pérdida de Matías Acosta por un inconveniente en su mano derecha.

El conjunto de Martín Pascal se mantuvo firme y frío cuando el juego se puso más caliente, logrando así quedarse con la victoria por 85-74, su tercera consecutiva en una seguidilla de cinco al hilo en casa.

Central continúa el martes con su seguidilla de partidos en casa ante Provincial. Regatas cerrará su gira entrerriana en 48 horas en Colón, donde visitará a La Unión.

Rocamora levantó cabeza y se recuperó

Tomás de Rocamora derrotó a Provincial de Rosario 84-72 en el estadio Julio César Paccagnella. El Rojo, vestido de blanco esta vez, lo fundamentó por lo hecho en el segundo tiempo.

Franco Maeso fue el MVP con 15 puntos y 4 rebotes, lo siguió Losada con 15 y 4 también pero además aportó 4 asistencias. Jeremías Diotto cerró su faena con 14 unidades, Lucas Latorre con 11 y Juan Cruz Krapp con 10. En la visita el mejor fue Gastón Gerbaudo quien firmó 8 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. El goleador fue Bautista Fernández con 14 unidades.

Rocamora derrot&oacute; a Provincial de Rosario por la Liga Argentina de B&aacute;squet, Conferencia Sur.&nbsp;

Rocamora derrotó a Provincial de Rosario por la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur.

Un muy buen partido de Tomás Losada, un gran primer tiempo de Franco Maeso, un excelente segundo tiempo de Jeremías Diotto, y la regularidad de Juan Cruz Krapp y Lucas Latorre fueron las claves del éxito del equipo que fue conducido por Laura Soledad González a raíz de un problema de salud del entrenador Juan Sebastián Amato.

En el primer tiempo casi que no pudieron sacarse ventajas. La máxima diferencia que alcanzaron ambos en diferentes tramos fue de apenas seis puntos. Provincial la consiguió en los primeros 10 minutos (10-16) y Rocamora en los segundos 10 (36-30). Al cierre de las dos chicharras quedaron igualados 23-23 y 41-41.

Cuando volvieron a jugar el local buscó llevar las riendas pero la visita no lo dejó con Fernández como principal arma. El quiebre se produjo a partir de la segunda mitad del tercer cuarto, las irrupciones de Diotto fueron determinantes y Rocamora pasó a ganarlo bien. A falta de 1:30, Esteban Gatti pateó el tablero y metió cuatro cambios juntos, dejando afuera a figuras como Gerbaudo y Gobetti (65-51).

En su mejor momento, ya en el tramo final, Rocamora sacó 17 de ventaja (72-55) pero Provincial reaccionó y obligó al tiempo muerto de Lali González. Fue el último envión visitante porque después Rocamora se puso fuerte otra vez y decoró el resultado con un bombazo tremendo de Latorre.

Liga Argentina Central Entrerriano Rocamora
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