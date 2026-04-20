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¿Cómo seguirá el camino de Patronato en la Primera Nacional?

Patronato visitará a Temperley por la 11° fecha de la Primera Nacional, Zona B. El juego ante el Gasolero tiene día y horario confirmado.

20 de abril 2026 · 09:57hs
¿Cómo seguirá el camino de Patronato en la Primera Nacional?

Tras empatar 0 a 0 como local ante Deportivo Maipú de Mendoza, Patronato enfocó la atención en el siguiente desafío. El Rojinegro visitará a Temperley en el marco de la 11° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. Este juego se llevará adelante el próximo sábado a las 15.30 en el estadio Alfredo Beranger.

El Rojinegro y el Gasolero volverán a cruzarse después de tres años. Compartieron en la temporada 2023, donde el Santo se impuso por 3 a 1 en el Grella y el Celeste ganó por idéntico resultado en territorio bonaerense.

Patronato enfrentó a 9 de julio de Rafaela en el capítulo inicial. El Rojinegro cosechó tres victoria en seis categorías.

Patronato tuvo un positivo inicio en el Torneo Juveniles de la Primera Nacional

Patronato iguala en su estadio.

Patronato y Deportivo Maipú empataron sin goles en el estadio Grella

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Patronato y Temperley volver&aacute;n a enfrentarse despu&eacute;s de tres a&ntilde;os.&nbsp;

Patronato y Temperley volverán a enfrentarse después de tres años.

El presente de Temperley en la Primera Nacional

Temperley, dirigido por el ex-mediocampista de Patronato, viene de igualar 1 a 1 en su visita a Colegiales. Ese resultado le permitió ubicarse en el quinto escalón de las posiciones con 14 unidades, siete menos que el líder Gimnasia de Jujuy.

Como se jugará la 11° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Tristán Suárez – Gimnasia y Tiro

15.30: Temperley - Patronato

18: Atlético Rafaela – Gimnasia (Jujuy)

Domingo

15: Nueva Chicago - Colegiales

15.30: Chacarita - Midland

16: Agropecuario – San Martín (Tucumán)

17: Güemes – Atlanta

17.30: San Martín (San Juan) - Quilmes

18: Deportivo Maipú - Almagro

Patronato Primera Nacional Temperley
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