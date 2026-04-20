¿Cómo seguirá el camino de Patronato en la Primera Nacional? Patronato visitará a Temperley por la 11° fecha de la Primera Nacional, Zona B. El juego ante el Gasolero tiene día y horario confirmado. 20 de abril 2026 · 09:57hs

Tras empatar 0 a 0 como local ante Deportivo Maipú de Mendoza, Patronato enfocó la atención en el siguiente desafío. El Rojinegro visitará a Temperley en el marco de la 11° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. Este juego se llevará adelante el próximo sábado a las 15.30 en el estadio Alfredo Beranger.

El Rojinegro y el Gasolero volverán a cruzarse después de tres años. Compartieron en la temporada 2023, donde el Santo se impuso por 3 a 1 en el Grella y el Celeste ganó por idéntico resultado en territorio bonaerense.

Patronato tuvo un positivo inicio en el Torneo Juveniles de la Primera Nacional Patronato y Deportivo Maipú empataron sin goles en el estadio Grella

patronato.jpg Patronato y Temperley volverán a enfrentarse después de tres años. Juan Pereira / UNO. El presente de Temperley en la Primera Nacional Temperley, dirigido por el ex-mediocampista de Patronato, viene de igualar 1 a 1 en su visita a Colegiales. Ese resultado le permitió ubicarse en el quinto escalón de las posiciones con 14 unidades, siete menos que el líder Gimnasia de Jujuy. Como se jugará la 11° fecha de la Primera Nacional, Zona B Sábado 15: Tristán Suárez – Gimnasia y Tiro 15.30: Temperley - Patronato 18: Atlético Rafaela – Gimnasia (Jujuy) Domingo 15: Nueva Chicago - Colegiales 15.30: Chacarita - Midland 16: Agropecuario – San Martín (Tucumán) 17: Güemes – Atlanta 17.30: San Martín (San Juan) - Quilmes 18: Deportivo Maipú - Almagro