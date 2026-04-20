Tras empatar 0 a 0 como local ante Deportivo Maipú de Mendoza, Patronato enfocó la atención en el siguiente desafío. El Rojinegro visitará a Temperley en el marco de la 11° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. Este juego se llevará adelante el próximo sábado a las 15.30 en el estadio Alfredo Beranger.
¿Cómo seguirá el camino de Patronato en la Primera Nacional?
Patronato visitará a Temperley por la 11° fecha de la Primera Nacional, Zona B. El juego ante el Gasolero tiene día y horario confirmado.
El Rojinegro y el Gasolero volverán a cruzarse después de tres años. Compartieron en la temporada 2023, donde el Santo se impuso por 3 a 1 en el Grella y el Celeste ganó por idéntico resultado en territorio bonaerense.
El presente de Temperley en la Primera Nacional
Temperley, dirigido por el ex-mediocampista de Patronato, viene de igualar 1 a 1 en su visita a Colegiales. Ese resultado le permitió ubicarse en el quinto escalón de las posiciones con 14 unidades, siete menos que el líder Gimnasia de Jujuy.
Como se jugará la 11° fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
15: Tristán Suárez – Gimnasia y Tiro
15.30: Temperley - Patronato
18: Atlético Rafaela – Gimnasia (Jujuy)
Domingo
15: Nueva Chicago - Colegiales
15.30: Chacarita - Midland
16: Agropecuario – San Martín (Tucumán)
17: Güemes – Atlanta
17.30: San Martín (San Juan) - Quilmes
18: Deportivo Maipú - Almagro