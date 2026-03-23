¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la victoria ante Colegiales? El primer triunfo en la temporada 2026 de la Primera Nacional le permitió a Patronato despegar de la zona de descenso. 23 de marzo 2026 · 11:49hs

Prensa Patronato

La anhelada victoria llegó para Patronato. El Rojinegro se sacó la espina y celebró su primer triunfo en la temporada 2026 de la Primera Nacional al derrotar en el estadio Grella a Colegiales por 2 a 0 en el marco de la sexta fecha. Ese resultado positivo le permitió escapar de los puestos de descenso.

El elenco dirigido por Rubén Forestello inició la jornada en el último escalón de las posiciones de la Zona B. Los tres puntos cosechados en barrio Villa Sarmiento le dio el impulso para trepar cinco escalones. En consecuencia, finalizará este capítulo en el 13° lugar de la tabla.

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Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición El Tricolor de Munro retrocedió a zona de descenso al igual que Deportivo Maipú. El Botellero retrocedió a la zona rojas tras caer en condición de local con Ferrocarril Midland, una de las revelaciones del campeonato. Posiciones de la Zona B de la Primera Nacional Gimnasia y Tiro 10 Atlético Rafaela 10 Tristán Suárez 9 San Martín (Tucumán) 9 Gimnasia (Jujuy) 9 Midland 8 Temperley 8 Atlanta 7 Nueva Chicago 7 Agropecuario 7 Güemes 5 San Martín (San Juan) 5 Patronato 5 Almagro 5 Quilmes 4 Chacarita 4 Deportivo Maipú 4 Colegiales 3