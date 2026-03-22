Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición

Patronato derrotó 2-0 a Colegiales en el Grella. Reynaga, de penal, y Bravo anotaron los goles. El equipo de Forestello mejoró y consiguió una victoria clave.

22 de marzo 2026 · 16:08hs
Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.

Foto: Gentileza/Prensa Patronato

Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.
Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.

Foto: Gentileza/Prensa Patronato

Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.
Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.

Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.
Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.

Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.
Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición..

Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición..
Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.

Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.

Patronato ganó 2-0 a Colegiales en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un partido clave para el equipo local, que llegaba de una derrota ante Quilmes y ocupaba la última posición con solo dos puntos. El primer gol llegó a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Renzo Reynaga convirtió de penal, tras una polémica mano sancionada dentro del área rival.

El segundo gol llegó a los 52 minutos del segundo tiempo, cuando Federico Bravo aprovechó una asistencia de Franco Soldano. Bravo punteó la pelota mientras caía al suelo, sentenciando el 2-0 definitivo.

Patronato necesita empezar a sumar de a tres.

Patronato va por su primera alegría en la Primera Nacional

Patronato jugará con Colón en Paraná. 

Patronato - Colón, con público neutral

LEER MÁS: Patronato va por su primera alegría en la Primera Nacional

Patronato venció 2-0 a Colegiales y respira en la tabla

Patronato vs. Colegiales (3).jpeg
Patronato vence 1-0 a Colegiales en el Grella con gol de Reynaga.

Patronato vence 1-0 a Colegiales en el Grella con gol de Reynaga.

El segundo gol llegó a los 52 minutos del segundo tiempo, cuando Federico Bravo aprovechó una asistencia de Franco Soldano. Bravo punteó la pelota mientras caía al suelo, sentenciando el 2-0 definitivo.

El conjunto dirigido por Rubén Forestello realizó varias modificaciones en busca de mejorar su rendimiento, destacándose el regreso de Brandon Cortés al equipo. La ausencia de Juan Barinaga, que generaba dudas antes del partido, no impidió que el equipo se impusiera con autoridad.

Por su parte, Colegiales, que venía de perder ante Gimnasia de Jujuy y sumaba solo tres puntos en el torneo, no pudo quebrar la sólida defensa de Patronato y siguió sin marcar en el estadio Grella.

Patronato Colegiales Primera Nacional
Noticias relacionadas
yamil possi, un arbitro con malos recuerdos para patronato

Yamil Possi, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

patronato protagoniza el peor comienzo de su historia en la primera nacional

Patronato protagoniza el peor comienzo de su historia en la Primera Nacional

El 11 de Patronato que inició el juego ante Quilmes en el estadio Centenario.

Patronato finalizará la fecha en el último lugar de la tabla

Rubén Forestello, DT de Patronato

Rubén Forestello: "Nos descontrolamos después del primer gol"

Ver comentarios

Lo último

TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el Mouras

TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el "Mouras"

River empata sin goles ante Estudiantes (RC) en Córdoba

River empata sin goles ante Estudiantes (RC) en Córdoba

El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias

El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias

Ultimo Momento
TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el Mouras

TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el "Mouras"

River empata sin goles ante Estudiantes (RC) en Córdoba

River empata sin goles ante Estudiantes (RC) en Córdoba

El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias

El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias

Paraná recibe a la Copa Ciudad en el Club Atlético Estudiantes

Paraná recibe a la Copa Ciudad en el Club Atlético Estudiantes

Victoria de Otto Fritzler y podio para Mariano Werner en el TC Pick Up

Victoria de Otto Fritzler y podio para Mariano Werner en el TC Pick Up

Policiales
Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

Ovación
River empata sin goles ante Estudiantes (RC) en Córdoba

River empata sin goles ante Estudiantes (RC) en Córdoba

TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el Mouras

TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el "Mouras"

Victoria de Otto Fritzler y podio para Mariano Werner en el TC Pick Up

Victoria de Otto Fritzler y podio para Mariano Werner en el TC Pick Up

El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias

El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias

Emotivo gesto de Canapino hacia los hijos de Werner en el podio de La Plata

Emotivo gesto de Canapino hacia los hijos de Werner en el podio de La Plata

La provincia
El intendente de Salto desestimó críticas ambientales de Entre Ríos sobre el proyecto HIF

El intendente de Salto desestimó críticas ambientales de Entre Ríos sobre el proyecto HIF

Cierra una emblemática sucursal de una heladería en Paraná tras ocho años

Cierra una emblemática sucursal de una heladería en Paraná tras ocho años

Gustavo Bordet en la Fiesta de la Apicultra bregó por una agenda de economías regionales

Gustavo Bordet en la Fiesta de la Apicultra bregó por una agenda de economías regionales

El empresario entrerriano Miguel Marizza: A los 30 o 40 me creí Batman

El empresario entrerriano Miguel Marizza: "A los 30 o 40 me creí Batman"

La inteligencia artificial revoluciona la producción avícola en Entre Ríos

La inteligencia artificial revoluciona la producción avícola en Entre Ríos

Dejanos tu comentario