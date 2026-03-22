Patronato derrotó 2-0 a Colegiales en el Grella. Reynaga, de penal, y Bravo anotaron los goles. El equipo de Forestello mejoró y consiguió una victoria clave.

Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.

Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición..

Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.

Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.

Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.

Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición.

Patronato ganó 2-0 a Colegiales en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un partido clave para el equipo local, que llegaba de una derrota ante Quilmes y ocupaba la última posición con solo dos puntos. El primer gol llegó a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Renzo Reynaga convirtió de penal, tras una polémica mano sancionada dentro del área rival.

El segundo gol llegó a los 52 minutos del segundo tiempo, cuando Federico Bravo aprovechó una asistencia de Franco Soldano. Bravo punteó la pelota mientras caía al suelo, sentenciando el 2-0 definitivo.

Patronato va por su primera alegría en la Primera Nacional

Patronato venció 2-0 a Colegiales y respira en la tabla

Patronato vs. Colegiales (3).jpeg Patronato vence 1-0 a Colegiales en el Grella con gol de Reynaga.

El segundo gol llegó a los 52 minutos del segundo tiempo, cuando Federico Bravo aprovechó una asistencia de Franco Soldano. Bravo punteó la pelota mientras caía al suelo, sentenciando el 2-0 definitivo.

El conjunto dirigido por Rubén Forestello realizó varias modificaciones en busca de mejorar su rendimiento, destacándose el regreso de Brandon Cortés al equipo. La ausencia de Juan Barinaga, que generaba dudas antes del partido, no impidió que el equipo se impusiera con autoridad.

Por su parte, Colegiales, que venía de perder ante Gimnasia de Jujuy y sumaba solo tres puntos en el torneo, no pudo quebrar la sólida defensa de Patronato y siguió sin marcar en el estadio Grella.