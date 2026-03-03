Uno Entre Rios | Ovación | AFA

AFA ratificó el paro para el fin de semana

Tras la reunión de Comité Ejecutivo AFA realizada en Ezeiza decidió mantener la medida de fuerza. Los dirigentes del ascenso se plegaron a la medida.

3 de marzo 2026 · 18:06hs
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó este martes el paro de la actividad para todas las categorías. Luego de una reunión de Comité Ejecutivo que se llevó a cabo en Ezeiza, la entidad que preside Claudio Tapia decidió mantener la medida de fuerza.

La decisión que habían tomado los directivos de los clubes durante la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada el pasado 23 de febrero en el predio Lionel Andrés Messi fue la de en apoyo a la AFA por las denuncias presentadas por el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) por presunta evasión impositiva. A la medida se terminó plegando el Ascenso.

La ratificación del paro se da horas después de que el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Penal Económico 5, rechazara el pedido de la defensa técnica de los abogados de Tapia, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo para suspender las declaraciones indagatorias programadas.

Los motivos del paro de AFA

La causa que generó que los clubes decidan el paro se inició el 12 de diciembre pasado tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusó a la AFA de descontar tributos a terceros y omitir su depósito al fisco dentro del plazo legal de 30 días. La maniobra bajo investigación comprende 69 hechos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la querella, la Asociación que dirige Tapia no presentaba dificultades financieras que justificaran la falta de pago. El informe técnico de ARCA detalló que la entidad recibió acreditaciones bancarias por $ 45.072.435.530 solo en diciembre de 2024, además de mantener inversiones en plazos fijos en pesos y dólares.

La acusación sostiene que la AFA ejecutó una “bicicleta financiera” con dinero que pertenecía a la seguridad social de sus 1.225 empleados y a retenciones impositivas.

No es la única causa que tiene en la mira a la AFA que preside Tapia. Un segundo frente judicial es la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión de lujo en Villa Rosa, partido de Pilar, junto con un patrimonio asociado de alto valor. Se investiga si el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, son en realidad, testaferros de sus dueños reales.

La propiedad fue valuada por peritos oficiales en más de USD 20.815.100, una cifra muy superior al monto declarado en la operación. Durante los allanamientos se secuestraron más de 50 vehículos de alta gama y colección, además de documentación vinculada a hangares, helipuertos y estructuras de lujo.

El tercer frente es la denuncia presentada en diciembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni contra Tapia y la conducción de la AFA por presunta administración fraudulenta, manejo irregular de contratos y desvío de fondos. La presentación sostiene que acuerdos estratégicos fueron realizados sin transparencia y redirigidos hacia sociedades estadounidenses vinculadas a TourProdEnter. El expediente se apoya en más de 3.000 páginas de documentación bancaria remitida desde Estados Unidos, con detalles sobre transferencias, intermediaciones y estructuras societarias.

Como seguirá el calendario del fútbol argentino

Este martes, luego de compartir un asado en el complejo Lionel Messi de Ezeiza, el Comité Ejecutivo ratificó la medida y, luego de meditar el calendario, eligió el sábado 2 y domingo 3 de mayo para reprogramar los partidos suspendidos de la jornada 9 de Primera División, afectada por el paro. Para ordenarlos en la agenda, se tendrán en cuenta los compromisos de los equipos que disputen torneos internacionales.

