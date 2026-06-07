Maquinita Martínez ganó en el Club San Agustín

Ante un importante marco de público, Maquinita Martínez derrotó por puntos al cordobés Sergio Blanco.

Maquinita Martínez trabajó mejor que su rival y se quedó con el triunfo.

Victoria local en el estadio Abel Ruiz del Club San Agustín. El boxeador paranaense Marcos Maquinita Martínez finalizó su compromiso con el brazo en alto. El pugilista entrerriano se impuso por puntos, en fallo unánime, sobre el cordobés Sergio Blanco para celebrar junto a su público.

Tras cuatro intensos asaltos, Martínez, que pasó 61,100 kilogramos, sacó gala de su mejor línea técnica y mayor volumen de golpes para superar en cada uno de los asaltos a su rival, de 61,200 kilos. Tras cuatro rounds, los jueces Augusto Enrique, Héctor Bergara y Juan Weimer coincidieron en su tarjeta al marcar 40-36.

De esta manera, Maquinita, de 35 años, mejoró su récord a 24 victorias (siete por nocaut) y siete derrotas (cuatro antes del límite). Por su parte, Chocolatito Blanco, de 43 años, quedó con un palmarés de nueve peleas ganadas, 61 perdidas (cinco por la vía rápida) y ocho empatadas.

Esta pelea fue la principal de la velada organizada por el Team Pistrilli, que contó con un interesante respaldo amateur.