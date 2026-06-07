Uno Entre Rios | Ovación | Maquinita Martínez

Maquinita Martínez ganó en el Club San Agustín

Ante un importante marco de público, Maquinita Martínez derrotó por puntos al cordobés Sergio Blanco.

7 de junio 2026 · 19:22hs
Maquinita Martínez trabajó mejor que su rival y se quedó con el triunfo.

La Superdeportiva

Maquinita Martínez trabajó mejor que su rival y se quedó con el triunfo.

Victoria local en el estadio Abel Ruiz del Club San Agustín. El boxeador paranaense Marcos Maquinita Martínez finalizó su compromiso con el brazo en alto. El pugilista entrerriano se impuso por puntos, en fallo unánime, sobre el cordobés Sergio Blanco para celebrar junto a su público.

Tras cuatro intensos asaltos, Martínez, que pasó 61,100 kilogramos, sacó gala de su mejor línea técnica y mayor volumen de golpes para superar en cada uno de los asaltos a su rival, de 61,200 kilos. Tras cuatro rounds, los jueces Augusto Enrique, Héctor Bergara y Juan Weimer coincidieron en su tarjeta al marcar 40-36.

Maquinita Martínez está en la última etapa de su preparación previa al combate.

Maquinita Martínez calienta motores para volver a la acción

Alexander Zverev había jugado cuatro finales de Grand Slam, con suerte esquiva.

Alexander Zverev es el campeón de Roland Garros

De esta manera, Maquinita, de 35 años, mejoró su récord a 24 victorias (siete por nocaut) y siete derrotas (cuatro antes del límite). Por su parte, Chocolatito Blanco, de 43 años, quedó con un palmarés de nueve peleas ganadas, 61 perdidas (cinco por la vía rápida) y ocho empatadas.

Esta pelea fue la principal de la velada organizada por el Team Pistrilli, que contó con un interesante respaldo amateur.

Maquinita Martínez Club San Agustín Blanco boxeo
Noticias relacionadas
gimnasia de concepcion del uruguay se acostumbro a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

El hecho tuvo luga en la zona de Troost Avenue, a apenas doce minutos en auto del Hotel Origin, en donde concentra Argentina para el Mundial.

Alerta Mundial: nueve heridos en un tiroteo en Kansas, la ciudad donde concentra la Selección

Estudiantes Negro venció a La Salle en el Torneo Dos Orillas de Damas.

Pasó la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas de Damas

Baucero hizo valer la localía en la A6 del Rally Entrerriano.

Baucero se quedó con la general en un exitoso Rally de Concepción del Uruguay

Ver comentarios

Lo último

Alexander Zverev es el campeón de Roland Garros

Alexander Zverev es el campeón de Roland Garros

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Alerta Mundial: nueve heridos en un tiroteo en Kansas, la ciudad donde concentra la Selección

Alerta Mundial: nueve heridos en un tiroteo en Kansas, la ciudad donde concentra la Selección

Ultimo Momento
Alexander Zverev es el campeón de Roland Garros

Alexander Zverev es el campeón de Roland Garros

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Alerta Mundial: nueve heridos en un tiroteo en Kansas, la ciudad donde concentra la Selección

Alerta Mundial: nueve heridos en un tiroteo en Kansas, la ciudad donde concentra la Selección

Maquinita Martínez ganó en el Club San Agustín

Maquinita Martínez ganó en el Club San Agustín

Pasó la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas de Damas

Pasó la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas de Damas

Policiales
Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Paraná: buscan a una joven de 15 años

Paraná: buscan a una joven de 15 años

Fue condenado por agredir y amenazar a su expareja, pero no irá preso

Fue condenado por agredir y amenazar a su expareja, pero no irá preso

Ovación
Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Baucero se quedó con la general en un exitoso Rally de Concepción del Uruguay

Baucero se quedó con la general en un exitoso Rally de Concepción del Uruguay

Deportivo Máquina es el campeón de la Copa de Oro Norte Femenina

Deportivo Máquina es el campeón de la Copa de Oro Norte Femenina

Sionista es campeón de la Liga Provincial U21

Sionista es campeón de la Liga Provincial U21

Alexander Zverev es el campeón de Roland Garros

Alexander Zverev es el campeón de Roland Garros

La provincia
Ramón Albornoz: Seguiré con la calesita hasta que me digan chau, fuiste

Ramón Albornoz: "Seguiré con la calesita hasta que me digan chau, fuiste"

Se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia

Se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia

Frigerio destacó el rol del periodismo entrerriano

Frigerio destacó el rol del periodismo entrerriano

Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China

Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China

Preocupa el avance de peces carpas exóticas sobre el río Uruguay

Preocupa el avance de peces carpas exóticas sobre el río Uruguay

Dejanos tu comentario