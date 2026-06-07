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Pasó la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas de Damas

En la fecha 10 de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas, se destaca la derrota del líder Banco Provincial ante Santa Fe RC.

7 de junio 2026 · 18:50hs
Estudiantes Negro venció a La Salle en el Torneo Dos Orillas de Damas.

Hockeyamill

Estudiantes Negro venció a La Salle en el Torneo Dos Orillas de Damas.

Se acerca la definición del Torneo Dos Orillas de Damas, el certamen que organizan de manera conjunta la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). Se jugó la 10 fecha de la Zona Campeonato, que tuvo como hecho destacado la caída del líder.

El puntero de la competencia, Banco Provincial, fue derrotado en su cancha por Santa Fe RC Azul, lo que permitió que el actual campeón, Náutico El Quillá (que le ganó a Paracao), se ponga a tiro en las posiciones, cuando sólo falta una fecha para cerrar la Fase Regular.

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Hubo otra jornada de acción en el Torneo Dos Orillas de Damas

Además, en el duelo paranaense, Talleres Rojo se impuso con autoridad como visitante sobre Rowing Azul.

Resultados:

Rowing Azul 0 - 3 Talleres Rojo

Universitario - Estudiantes Blanco *

El Quillá Azul 3 - 1 Paracao

Alma Juniors - CRAI *

Estudiantes Negro 3 - 2 La Salle Jobson

Banco Provincial 0 - 2 Santa Fe RC

(*): su partido no se jugó por inclemencias del tiempo

Posiciones: Banco Provincial 22 puntos; El Quillá 21; La Salle Jobson 17; Talleres 16; CRAI, Rowing y Estudiantes Negro 15; Santa Fe RC 11; Alma Juniors 8; Paracao 5; Estudiantes Blanco 4 y Universitario 1.

Próxima fecha (11ª -última-): Talleres-Universitario, Santa Fe RC-Rowing, La Salle-Banco Provincial, Estudiantes Negro-Alma Juniors, Paracao-CRAI y Estudiantes Blanco-El Quillá.

Por la Zona Ascenso del Torneo Dos Orillas de Damas

También se jugó la octava fecha de la Zona Ascenso.

Por la B1

Resultados:

Tilcara 5 - 0 Unión Agrarios

Colón 1 - 3 Argentino

Santa Fe RC Blanco 2 -1 Unión

Talleres Blanco 1 - 3 Capibá

Posiciones: Argentino 16 puntos; Capibá y Tilcara 13; Santa Fe RC 12; Colón 9; Unión y Unión Agrarios 6, La Paz HC 3.

Próxima fecha (novena): Unión-Talleres Blanco, Argentino-Santa Fe RC, Unión Agrarios-Colón y La Paz HC-Tilcara.

Por la B2

Resultados:

Colón de San Justo 4 - 0 Diamantino

CRAI Blanco 2 - 1 Atlético Franck

El Quillá Amarillo - Estudiantes Amarillo *

CRAR 4 - 0 Rowing Celeste

Posiciones: El Quillá Amarillo 15 puntos; CRAR 12; Colón de San Justo 11; Atlético Franck 9; Rowing Blanco 5, CRAI Blanco 4, Diamantino 2 y Estudiantes Amarillo 1.

Próxima fecha (novena): Estudiantes Amarillo-CRAR, Atlético Franck-El Quillá Amarillo y Diamantino-CRAI Blanco.

Torneo Dos Orillas Banco Provincial Federación Entrerriana de Hockey Hockey sobre césped
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