Se acerca la definición del Torneo Dos Orillas de Damas, el certamen que organizan de manera conjunta la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). Se jugó la 10 fecha de la Zona Campeonato, que tuvo como hecho destacado la caída del líder.
Pasó la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas de Damas
En la fecha 10 de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas, se destaca la derrota del líder Banco Provincial ante Santa Fe RC.
El puntero de la competencia, Banco Provincial, fue derrotado en su cancha por Santa Fe RC Azul, lo que permitió que el actual campeón, Náutico El Quillá (que le ganó a Paracao), se ponga a tiro en las posiciones, cuando sólo falta una fecha para cerrar la Fase Regular.
Además, en el duelo paranaense, Talleres Rojo se impuso con autoridad como visitante sobre Rowing Azul.
Resultados:
Rowing Azul 0 - 3 Talleres Rojo
Universitario - Estudiantes Blanco *
El Quillá Azul 3 - 1 Paracao
Alma Juniors - CRAI *
Estudiantes Negro 3 - 2 La Salle Jobson
Banco Provincial 0 - 2 Santa Fe RC
(*): su partido no se jugó por inclemencias del tiempo
Posiciones: Banco Provincial 22 puntos; El Quillá 21; La Salle Jobson 17; Talleres 16; CRAI, Rowing y Estudiantes Negro 15; Santa Fe RC 11; Alma Juniors 8; Paracao 5; Estudiantes Blanco 4 y Universitario 1.
Próxima fecha (11ª -última-): Talleres-Universitario, Santa Fe RC-Rowing, La Salle-Banco Provincial, Estudiantes Negro-Alma Juniors, Paracao-CRAI y Estudiantes Blanco-El Quillá.
Por la Zona Ascenso del Torneo Dos Orillas de Damas
También se jugó la octava fecha de la Zona Ascenso.
Por la B1
Resultados:
Tilcara 5 - 0 Unión Agrarios
Colón 1 - 3 Argentino
Santa Fe RC Blanco 2 -1 Unión
Talleres Blanco 1 - 3 Capibá
Posiciones: Argentino 16 puntos; Capibá y Tilcara 13; Santa Fe RC 12; Colón 9; Unión y Unión Agrarios 6, La Paz HC 3.
Próxima fecha (novena): Unión-Talleres Blanco, Argentino-Santa Fe RC, Unión Agrarios-Colón y La Paz HC-Tilcara.
Por la B2
Resultados:
Colón de San Justo 4 - 0 Diamantino
CRAI Blanco 2 - 1 Atlético Franck
El Quillá Amarillo - Estudiantes Amarillo *
CRAR 4 - 0 Rowing Celeste
Posiciones: El Quillá Amarillo 15 puntos; CRAR 12; Colón de San Justo 11; Atlético Franck 9; Rowing Blanco 5, CRAI Blanco 4, Diamantino 2 y Estudiantes Amarillo 1.
Próxima fecha (novena): Estudiantes Amarillo-CRAR, Atlético Franck-El Quillá Amarillo y Diamantino-CRAI Blanco.