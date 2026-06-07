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Alerta Mundial: nueve heridos en un tiroteo en Kansas, la ciudad donde concentra la Selección

El episodio se produjo a pocos kilómetros del hotel donde se encuentran los jugadores argentinos de cara al Mundial 2026.

7 de junio 2026 · 20:04hs
El hecho tuvo luga en la zona de Troost Avenue

El hecho tuvo luga en la zona de Troost Avenue, a apenas doce minutos en auto del Hotel Origin, en donde concentra Argentina para el Mundial.

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, un violento tiroteo registrado en la ciudad estadounidense de Kansas City encendió las alarmas de seguridad, debido a que el episodio ocurrió a pocos kilómetros del hotel donde ya se encuentra hospedada la Selección Argentina.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del sábado en la zona de Troost Avenue, a apenas doce minutos en auto del Hotel Origin, el establecimiento elegido por la delegación albiceleste para su concentración durante la cita mundialista. Según informaron las autoridades locales, el ataque dejó un saldo de nueve personas heridas, ninguna de gravedad.

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La vocera del Departamento de Policía de Kansas City, Alayna González, detalló a los medios locales que las fuerzas de seguridad recibieron una alerta por detonaciones de armas de fuego alrededor de las cuatro de la mañana.

Al arribar a la escena, los efectivos hallaron a una multitud dispersándose y a tres mujeres con heridas de bala, quienes fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano. Con el correr de las horas, se confirmó que otros seis adultos debieron recibir atención médica por lesiones leves derivadas del mismo incidente.

Hasta el momento, la policía local continúa rastrillando la zona para dar con los sospechosos, ya que no se registraron detenciones por el hecho.__IP__

La ciudad de Kansas City es una de las sedes clave del torneo y también albergará a los seleccionados de Inglaterra y los Países Bajos.

El equipo británico, que actualmente se encuentra en Florida, tiene previsto arribar el próximo sábado 13 de junio para instalarse en el predio Swope Soccer Village, un centro de entrenamiento ubicado a tan solo nueve minutos del lugar donde se produjo la balacera.

La llegada de la Selección de cara al Mundial

La localidad de Kansas City, estado de Missouri, fue elegida por sus condiciones logísticas y deportivas. Cuenta con instalaciones de primer nivel para los entrenamientos y una ubicación dentro del suelo estadounidense, lo que facilitará los desplazamientos de los futbolistas a lo largo de la competencia para disputar los encuentros en el marco de la Copa del Mundo.

Mundial Kansas City Selección
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