El preocupante déficit de goles de Patronato en la Primera Nacional

Con apenas cuatro goles en nueve partidos, Patronato se consolida como el equipo con menos anotaciones en la Zona B de la Primera Nacional.

Renzo Reynaga aportó un gol en las primeras nueve jornadas de la temporada 2026 de la Primera Nacional

Los números explican el mal comienzo de temporada de Patronato. Cosechó 9 unidades en las primeras nueve presentaciones en el campeonato de la Primera Nacional. Interrumpió un proceso después la séptima presentación tras la salida de Rubén Forestello de la conducción técnica.

La presencia de Marcelo Candia en el banco de suplentes el Rojinegro adquirió le dio una bocanada de aire fresco. Con el Chelo como DT interino el Rojinegro derrotó a Almagro por la mínima diferencia en cancha del Tricolor. En el siguiente desafío Candia fue oficializado como DT principal. En su primer juego en esa condición el Santo igualó 0 a 0 en el Grella ante Deportivo Maipú.

Patronato-Maipú Patronato empató 0 a 0 ante Deportivo Maipú en su última presentación.

El resultado final fue un castigo para el representante entrerriano. Desperdició la chance de alejarse de los puestos de descenso, quedando a una unidad de distancia. A su vez no capitalizó la oportunidad de ampliar la ventaja de unidades que registra con el Botellero.

El talón de aquíles de Patronato

El principal déficit de Patronato es la alarmante dificultades para redondear las acciones ofensiva que genera. En este punto el Rojinegro finalizó el décimo acto del certamen siendo el equipo con menos conquista a favor de los 18 integrantes de la Zona B.

El Santo anotó cuatro conquistas, dos menos de lo que convirtió Gimnasia de Jujuy, líder del sector, en el último juego (goleó 6 a 1 a Almagro). En 810 minutos promedió un tanto cada 202,5 minutos (más de dos partidos). A su vez ningún futbolista infló la red en más de una oportunidad.

Las apuestas ofensivas para la temporada 2026 de la Primera Nacional

El modelo 2026 de Patronato no cuenta con goleadores de raza. Franco Soldano fue el jugador con mayor jerarquía que se incorporó al elenco de barrio Villa Sarmiento en el último mercado de pases. Gozó de su mejor momento en Unión de Santa Fe en la segunda mitad de la década del 10. Estuvo en la carpeta del River multicampeón de Gallardo. Finalmente fue por Boca Juniors

El cordobés no logró consolidarse en el 11 inicial del Xeneize. Tampoco recuperó su mejor versión en las últimas instituciones donde trabajó (Olympiacos de Grecia, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión La Calera de Chile y Defensor Sporting de Uruguay). En su primer juego como titular con la camiseta del Rojinegro anotó el empate parcial ante Gimnasia y Tiro de Salta, rompiendo una abstinencia de 468 días sin anotaciones propias.

Renzo Reynaga fue otra de las apuestas ofensivas que realizó Patronato en el 2026. El oriundo de Puerto Deseado anotó su único tanto en el Santo al abrir el camino de la victoria ante Colegiales, único triunfo edificado como local. A lo largo de su carrera el atacante surgido de la cantera de Rosario Central anotó 24 goles en 145 encuentros. En 2025 convirtió dos tantos en 17 juegos.

Tomás Attis es el tercer punta del Rojinegro que se hizo presente en la red adversaria. El nacido en la localidad cordobesa de Las Junturas convirtió el tanto de la victoria ante Almagro. A lo largo de su trayectoria convirtió 15 tantos en 81 juegos. En 2025 celebró 5 en 15 juegos.

El único delantero que no tuvo su bautismo en el arco rival es Hernán Rivero, quien venía de anotar seis tantos en 2025 con Chacarita, pero que no logró convertir en sus ultimos 11 partidos.

Patronato necesita de sus delanteros para incrementar la magra cosecha de unidades. Será clave revertir esta tendencia para acercarse a los primeros sectores de la Zona B.