La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó los cuerpos arbitrales de los encuentros que se disputarán este fin de semana en el marco de la tercera fecha del campeonato de la Primera Nacional. En este capítulo Patronato visitará a Atlanta en un encuentro correspondiente a la Zona B.
¿Cómo le fue a Patronato con Monsón Brizuela como árbitro?
Dirigió a Patronato en siete ocasiones. El lunes arbitrará la visita del Rojinegro a Atlanta por la tercera fecha de la Primera Nacional.
El Rojinegro y el Bohemio se medirán el próximo lunes a partir de las 21 en el estadio León Kolbovski, ubicado en el barrio porteño de Floresta. El encargado de impartir justicia en esta historia será Gastón Monsón Brizuela.
El colegiado estará secundado por los jueces asistentes Damián Espinoza y Ramón Ortiz. El cuarto árbitro será Damián Rubino.
Antecedentes negativos para Patronato
Monsón Brizuela tendrá su octavo contacto con el elenco de barrio Villa Sarmiento. El saldo es negativo para el representante entrerriano: una victoria, cinco derrotas y un empate.
A continuación, el detalle de los juegos que disputó Patronato bajo el referato de Monsón Brizuela:
03/06/2023: Agropecuario (Carlos Casares) 2 – Patronato 1
20/08/2023: Patronato 1 – Defensores de Belgrano 2
31/03/2024: Patronato 1- Deportivo Maipú 2
28/07/2024: Patronato 1 – Alvarado (Mar del Plata) 3
06/10/2024: Patronato 0 – San Martín (Tucumán) 1
15/02/2025: Güemes 1 (Santiago del Estero) – Patronato 1
08/04/2025: Patronato 3 – All Boys 1
El programa de la tercera fecha de la Primera Nacional
Zona A
Sábado
17: Los Andes - Defensores de Belgrano
Árbitro: Wenceslao Meneses
17: San Miguel - Chaco For Ever
Árbitro: Gabriel Gutiérrez
20.30: Colón - Ferro
Árbitro: Bruno Amiconi
Domingo
17: All Boys - Ciudad Bolivar
Árbitro: Lucas Comesaña
17: Godoy Cruz - Deportivo Madryn
Árbitro: Maximiliano Macheroni
17: Dep. Morón - Central Norte (Salta)
Árbitro: Javier Delbarba
17: San Telmo - Acassuso
Árbitro: Joaquín Gil
18: Racing (Córdoba) - Mitre (Santiago del Estero)
Árbitro: Nelson Sosa
20.30: Estudiantes - Almirante Brown
Árbitro: Felipe Viola
Zona B
Viernes
22: Gimnasia y Tiro (Salta) - Almagro
Árbitro: Juan Pafundi
Sábado
20.30:Agropecuario - Nueva Chicago
Árbitro: Nahuel Viñas
Domingo
17: Gimnasia (Jujuy) - Quilmes
Árbitro: Maximiliano Manduca
17: Midland - Colegiales
Árbitro: Daniel Zamora
17: Güemes (Santiago del Estero) - Chacarita Juniors
Árbitro: Yamil Possi
17.30: San Martin (Tucumán) - Deportivo Maipú
Árbitro: Álvaro Carrizo
20.30: Atlético Rafaela - Temperley
Árbitro: Juan Cruz Robledo
20.30: Tristán Suárez - San Martin (San Juan)
Árbitro: Federico Benítez
Lunes
21: Atlanta - Patronato
Árbitro: Gastón Monsón Brizuela