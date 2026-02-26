Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cómo le fue a Patronato con Monsón Brizuela como árbitro?

Dirigió a Patronato en siete ocasiones. El lunes arbitrará la visita del Rojinegro a Atlanta por la tercera fecha de la Primera Nacional.

26 de febrero 2026 · 13:04hs
La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó los cuerpos arbitrales de los encuentros que se disputarán este fin de semana en el marco de la tercera fecha del campeonato de la Primera Nacional. En este capítulo Patronato visitará a Atlanta en un encuentro correspondiente a la Zona B.

El Rojinegro y el Bohemio se medirán el próximo lunes a partir de las 21 en el estadio León Kolbovski, ubicado en el barrio porteño de Floresta. El encargado de impartir justicia en esta historia será Gastón Monsón Brizuela.

El colegiado estará secundado por los jueces asistentes Damián Espinoza y Ramón Ortiz. El cuarto árbitro será Damián Rubino.

Antecedentes negativos para Patronato

Monsón Brizuela tendrá su octavo contacto con el elenco de barrio Villa Sarmiento. El saldo es negativo para el representante entrerriano: una victoria, cinco derrotas y un empate.

A continuación, el detalle de los juegos que disputó Patronato bajo el referato de Monsón Brizuela:

03/06/2023: Agropecuario (Carlos Casares) 2 – Patronato 1

20/08/2023: Patronato 1 – Defensores de Belgrano 2

31/03/2024: Patronato 1- Deportivo Maipú 2

28/07/2024: Patronato 1 – Alvarado (Mar del Plata) 3

06/10/2024: Patronato 0 – San Martín (Tucumán) 1

15/02/2025: Güemes 1 (Santiago del Estero) – Patronato 1

08/04/2025: Patronato 3 – All Boys 1

El programa de la tercera fecha de la Primera Nacional

Zona A

Sábado

17: Los Andes - Defensores de Belgrano

Árbitro: Wenceslao Meneses

17: San Miguel - Chaco For Ever

Árbitro: Gabriel Gutiérrez

20.30: Colón - Ferro

Árbitro: Bruno Amiconi

Domingo

17: All Boys - Ciudad Bolivar

Árbitro: Lucas Comesaña

17: Godoy Cruz - Deportivo Madryn

Árbitro: Maximiliano Macheroni

17: Dep. Morón - Central Norte (Salta)

Árbitro: Javier Delbarba

17: San Telmo - Acassuso

Árbitro: Joaquín Gil

18: Racing (Córdoba) - Mitre (Santiago del Estero)

Árbitro: Nelson Sosa

20.30: Estudiantes - Almirante Brown

Árbitro: Felipe Viola

Zona B

Viernes

22: Gimnasia y Tiro (Salta) - Almagro

Árbitro: Juan Pafundi

Sábado

20.30:Agropecuario - Nueva Chicago

Árbitro: Nahuel Viñas

Domingo

17: Gimnasia (Jujuy) - Quilmes

Árbitro: Maximiliano Manduca

17: Midland - Colegiales

Árbitro: Daniel Zamora

17: Güemes (Santiago del Estero) - Chacarita Juniors

Árbitro: Yamil Possi

17.30: San Martin (Tucumán) - Deportivo Maipú

Árbitro: Álvaro Carrizo

20.30: Atlético Rafaela - Temperley

Árbitro: Juan Cruz Robledo

20.30: Tristán Suárez - San Martin (San Juan)

Árbitro: Federico Benítez

Lunes

21: Atlanta - Patronato

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Patronato Atlanta Primera Nacional
