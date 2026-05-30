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Manuel Adorni: inmuebles, dólares en efectivo y una cuenta en Estados Unidos

La declaración jurada del Jefe de Gabinete Manuel Adorni incluyó inmuebles, dólares en efectivo y una cuenta en Estados Unidos

30 de mayo 2026 · 10:33hs
La declaración jurada del Jefe de Gabinete Manuel Adorni incluyó inmuebles

La declaración jurada del Jefe de Gabinete Manuel Adorni incluyó inmuebles, dólares en efectivo y una cuenta en Estados Unidos en su declaración jurada
La declaración jurada del Jefe de Gabinete Manuel Adorni incluyó inmuebles

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La declaración jurada del Jefe de Gabinete Manuel Adorni incluyó inmuebles

La declaración jurada del Jefe de Gabinete Manuel Adorni incluyó inmuebles, dólares en efectivo y una cuenta en Estados Unidos

La última declaración jurada patrimonial presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso un patrimonio integrado por propiedades inmobiliarias, tenencias en dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos. Pero sin mención a la casa del country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz en la que figura como dueña la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

Todavía sin actualización, porque el ministro coordinador no presentó su nueva declaración pese a que la prometió, lo que se conoce hasta el momento es un documento que fue entregado ante la Justicia Electoral porteña en marzo de 2025. En ese entonces, el funcionario encabezaba la lista de candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires.

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Según la presentación, Adorni declaró dos departamentos. Uno de ellos adquirido en 2014, del cual posee el 50% de titularidad, valuado en $777.000. El segundo inmueble fue comprado en 2016 y fue consignado con una valuación de $3.652.682.

En el apartado financiero, informó la tenencia de US$42.500 en efectivo, cifra que ya había sido consignada en declaraciones anteriores. También declaró una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con un saldo de US$6.220. Ambos montos, según surge del documento, no registraron modificaciones respecto de la presentación previa.

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La declaración patrimonial también incluyó $1.950.000 en efectivo y detalló ingresos netos anuales por trabajo en relación de dependencia por $40,3 millones. El formulario fue rubricado por el actual jefe de Gabinete bajo la fórmula de declaración jurada exigida por la normativa electoral de la Ciudad.

Un dato: la presentación analizada corresponde al período previo a su desembarco en la Jefatura de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025 tras dejar la Secretaría de Comunicación y Medios.

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La difusión de estos datos se produce en medio de cuestionamientos y pedidos de explicaciones internas y externas (del FMI) sobre la evolución patrimonial del funcionario, quien en los últimos meses quedó envuelto en distintas controversias vinculadas a sus bienes y gastos personales.

Adorni rechazó las acusaciones y sostuvo públicamente que no tiene "nada que esconder" respecto de su patrimonio. A pesar de la situación, todavía no hay fecha precisa sobre cuando realizará la presentación prometida

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