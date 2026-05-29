Estacionamiento Medido de Paraná: siete empresas se presentaron para la licitación

La Municipalidad de Paraná llevó adelante la apertura de sobres para la licitación y concesión del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).

La Municipalidad de Paraná llevó adelante este jueves la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 44/2026 para la concesión de la provisión, operación, gestión y mantenimiento del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).

El acto se desarrolló en Casa de la Costa y contó con la presentación de siete ofertas de empresas provenientes de distintos puntos del país.

Las empresas presentes en la licitación

Las firmas participantes son: Biatric SA; Tránsito Rosario SA; Verde Vida SA; Bold Tech SA; Electromecánica Tacuar SRL; UT SAEM SA–IT NET SA; y Ángel Boscarino Construcciones SA. De las ocho empresas que adquirieron el pliego, siete formalizaron su presentación.

En este marco, el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de Paraná, Kevin Bolzán, explicó que “tras la apertura de sobres se abrirá un período de impugnaciones y procesos protocolares, y la semana próxima se armará la comisión para evaluar las propuestas”.

Por su parte, la presidenta del bloque justicialista en el Concejo Deliberante de Paraná, Luisina Minni, detalló el procedimiento: “Tenemos plazos para impugnar. Posteriormente, haremos la comisión de evaluación de los siete pliegos presentados. Analizaremos y puntuaremos, conforme lo establece el pliego para poder realizar la evaluación que permita elevar a la intendenta Rosario Romero el dictamen de orden de prioridades que establezca esta comisión”.

Una vez recibido el dictamen, será la intendenta quien adjudique la concesión mediante decreto.

Uno de los ejes centrales del pliego es la incorporación de los trabajadores tarjeteros actualmente en actividad, que serán absorbidos por la empresa concesionaria. Minni subrayó que el documento incluye una cláusula que pondera positivamente a las empresas que incorporen la mayor cantidad de trabajadores registrados. “No es momento, ni la economía está para dejar a nadie sin trabajo y en la calle”, afirmó la concejala, en línea con los lineamientos de la intendenta.

En ese sentido, explicó que el municipio trabaja en otras líneas de acción paralelas: la integración de trabajadores registrados dentro de la estructura de las empresas concesionarias, y el desarrollo de políticas de contención para quienes no puedan ser absorbidos por el nuevo sistema.

La modalidad concreta de incorporación quedará a criterio de cada empresa, que deberá presentar sus propuestas al respecto durante el proceso de evaluación.

Otras declaraciones

Asimismo, la edil enmarcó la licitación dentro de una política pública más amplia impulsada por la intendenta para ordenar el tránsito en la ciudad: “Tenemos como primera experiencia de esta gestión el transporte público. Hemos avanzado con el sistema de bicicletas públicas y hoy abrir los sobres del estacionamiento medido es un paso muy importante para democratizar el espacio público en la ciudad de Paraná”.

La expectativa del municipio es que el SEM esté operativo en su totalidad antes de fin de año. Una vez adjudicada la concesión, la empresa ganadora contará con 100 días hábiles para tener el 100% de los sectores en funcionamiento.