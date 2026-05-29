Enviaron a juicio a policía Gualeguaychú y piden 15 años de cárcel por intento de femicidio

La Justicia elevó a juicio la causa contra el sargento Mariano Corvalán por la tentativa de femicidio de Carolina Huck, quien quedó parapléjica tras recibir un disparo.

El juez de Garantías de Gualeguaychú, Ignacio Telenta, elevó a juicio la causa contra el sargento de policía Mariano Corvalán, de 38 años, por intento de femicidio. La víctima fue su entonces pareja, Carolina Huck, de 31, quien fue baleada por el uniformado el 24 de agosto de 2025 en la vivienda de ambos. Así, el legajo fue remitido al Tribunal de Gualeguaychú para que se asigne una fecha para el debate oral y público.

Durante la audiencia de etapa intermedia, se supo que no se presentaron objeciones por parte de la fiscalía ni de la defensa, ejercida por el abogado Alfredo Vitale, respecto a la calificación legal ni al pedido de pena de 15 años de prisión por tentativa de femicidio que sostendrá el fiscal Jorge Gutiérrez. La novedad la dio a conocer el diario El Argentino.

La dramática noche: discusión y disparos

El hecho por el cual será juzgado Corvalán ocurrió la noche del domingo 24 de agosto, después de las 21:30, en la vivienda que compartía con su esposa en la zona norte de la ciudad. Según la investigación, el ataque se produjo tras una discusión motivada por cuestiones económicas y la crianza de la hija de ambos, de 5 años. Corvalán le recriminaba a Huck, profesora de Educación Especial, la cantidad de horas que pasaba fuera de casa trabajando. En ese contexto, el policía utilizó su arma reglamentaria para disparar contra su pareja.

Inmediatamente después de la agresión, el propio Corvalán llamó al Comando Radioeléctrico informando lo ocurrido y solicitando asistencia médica. Al llegar el personal sanitario, ayudó a cargar a su esposa en la ambulancia, pero antes de que arribara el patrullero policial, se efectuó un disparo en el mentón frente a su domicilio.

Las consecuencias del ataque fueron devastadoras para ambos, aunque inicialmente los pronósticos de supervivencia eran poco optimistas debido a la gravedad de las heridas. Huck sufrió una lesión toracoabdominal que afectó sus pulmones y requirió la extirpación del bazo, resultando finalmente en una sección completa de médula con paraplejia, lo que le provocó una parálisis irreversible en sus miembros inferiores. Por su parte, Corvalán sufrió lesiones cerebrales con pérdida de masa encefálica y la pérdida de un ojo tras su intento de suicidio.

El debate sobre la salud mental del acusado

Actualmente, el sargento Corvalán permanece bajo prisión preventiva en la Comisaría del Menor y la Violencia Familiar. El único punto que resta definir para el desarrollo del juicio es su aptitud psíquica. A pesar de que el camino al juicio está trazado, persiste un interrogante fundamental: la capacidad de Mariano Corvalán para enfrentar un proceso judicial prolongado. Aunque las pericias psicológicas y psiquiátricas se realizaron durante la etapa investigativa, los especialistas no han podido determinar con certeza si el sargento posee el grado de atención y estabilidad necesarios para un debate de varias jornadas y muchas horas de duración.

Ante esta incertidumbre, el juez Telenta solicitó que los peritos se pronuncien sobre el tipo de tratamiento de rehabilitación que el acusado debería seguir para llegar en condiciones óptimas al juicio.

El cierre de esta etapa procesal marca el fin de la instrucción y deja el futuro del policía en manos del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú.