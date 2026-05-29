El plan Paraná 100% LED sigue modernizando el sistema de alumbrado público de nuevos barrios

El plan Paraná 100% LED se destinó este jueves a la vecinal Loma Hermosa. Esta política pública tiene un grado de avance del 80%.

El programa 100% LED forma parte de una política pública del Municipio destinada a mejorar el alumbrado urbano y la seguridad en distintas zonas de la capital provincial. Este jueves quedaron en funcionamiento 24 nuevas luminarias en la vecinal Loma Hermosa.

El viceintendente David Cáceres, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, y vecinos del barrio recorrieron parte de calle Randisi, entre Rondeau y Blas Parera, donde se instalaron las columnas y los artefactos LED, que modernizarán la red de alumbrado urbano, brindará seguridad vial y ahorro energético. Esta política pública tiene un grado de avance del 80%.

Cáceres valoró la decisión política de la actual gestión de transformar el sistema de alumbrado en Paraná: “cuando acompañamos a la Intendenta Romero en este desafío, que contemplaba la cobertura del 100% de luminarias LED en toda la ciudad, era complejo y muchos no lo creían posible en el contexto que estamos gestionando. En esta vecinal colocamos 24 artefactos LED y 24 columnas nuevas”.

Energías LED

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, remarcó la inversión con recursos y mano de obra municipal para consolidar el avance del programa. “Hay que buscar recursos y ser más eficientes en la gestión de lo público. Además, se está por inaugurar el Parque Solar Fotovoltaico y esto significa una visión de ciudad que ahorra energía, que piensa en el ambiente y que busca energías alternativas”, enfatizó.

“Este programa implica una programación y un trabajo muy aceitado con el equipo de Alumbrado Público”, señaló el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.

Por último, el presidente de la vecinal Loma Hermosa, Roberto Salatino, valoró que “el barrio recibe esta obra con mucho beneplácito y placer, porque le aporta seguridad, reconocemos a la gestión de la intendenta Rosario Romero”.