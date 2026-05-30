Crisis energética: Denuncian sobrecostos en Enarsa y ya hay 130 industrias con cortes de gas

Informe de CEPA analiza la crisis energética argentina, la falta de coordinación estatal y los elevados sobrecostos en las licitaciones de gas.

Un informe del centro CEPA analiza la profunda crisis energética que atraviesa Argentina , evidenciada por la falta de coordinación estatal y los elevados sobrecostos en las licitaciones de gas. El documento detalla cómo la escasez de suministro ha forzado el corte del servicio en más de cien fábricas, poniendo en jaque la actividad productiva industrial durante el invierno.

Ante la parálisis de la obra pública y la vulnerabilidad operativa en provincias como Tierra del Fuego, las empresas estatales han debido intervenir para evitar un colapso total en el norte del país. Mientras tanto, el sector hidrocarburífero en Vaca Muerta recibe un fuerte respaldo judicial que garantiza seguridad para las grandes inversiones internacionales. Además se examina las recientes medidas regulatorias y el éxito de nuevas licitaciones para el almacenamiento eléctrico en un contexto de alta volatilidad.

Vaca Muerta Vaca Muerta proyecta 40.000 puestos de trabajo para los próximos cuatro años.

Crisis y sobreprecios

La falta de coordinación en el área energética, sumada a la parálisis de obras de infraestructura clave, ha derivado en una crisis que afecta la producción nacional y pone bajo la lupa la gestión de la empresa estatal ENARSA por presuntas irregularidades contables.A las puertas del invierno, el sistema energético argentino atraviesa una fase crítica marcada por la impericia técnica y la falta de suministro fluido para el sector productivo.

Actualmente, unas 130 fábricas en las regiones de Córdoba, el Litoral y el NOA sufren cortes de gas, afectando incluso a aquellas con contratos "firmes" que pagan tarifas más altas para asegurar el recurso.

Esta situación se ve agravada por una "extraña matemática" en ENARSA, donde se convalidaron sobrecostos de regasificación un 15% superiores a ofertas privadas previamente rechazadas por el Gobierno.Escándalo en ENARSA y sospechas de defraudaciónLa empresa estatal, dirigida por Juan Carlos Socas, fijó un costo de logística de 5,16 dólares por millón de BTU para la subasta de junio, contradiciendo un informe oficial de la propia empresa de apenas 20 días antes que situaba ese costo en 3,50 dólares.

Esta maniobra permitió convalidar precios más caros que la propuesta de la firma española Naturgy (4,51 dólares), la cual había sido descartada por el Ejecutivo por considerarla "costosa".

Debido a que esta información fue ocultada al Ministerio de Economía hasta minutos antes de la licitación, analistas advierten que el hecho podría derivar en una investigación penal por defraudación al Estado y perjuicio fiscal deliberado.El impacto en la industria y el freno a la obra públicaLa parálisis productiva es una realidad material que la Unión Industrial de Córdoba ha denunciado como una "improvisación diaria".

La falta de gas natural responde, en gran medida, a la postergación de obras de infraestructura, como el gasoducto Tratayén-La Carlota, esencial para evacuar el gas de Vaca Muerta hacia el centro y norte del país.Ante la subida del precio internacional del GNL (que pasó de 10 a 22 dólares por el conflicto en Oriente Medio), el Ministerio de Economía ha mantenido una postura de rigidez fiscal, rechazando subsidiar el combustible importado para las fábricas, lo que obliga a muchas empresas a recortar turnos o apagar máquinas.Operativos de emergencia y el rol de las empresas públicas.

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Paradójicamente, frente al discurso oficial de ineficiencia estatal, es una empresa controlada por el Estado, Refinor (YPF), la que ha salido al rescate del Noroeste Argentino.

Para evitar un colapso en la zafra azucarera y la industria citrícola, Refinor dejará de procesar gas licuado para liberar 500.000 metros cúbicos diarios de gas natural al mercado local. El precio de este suministro se ubicará entre los 10 y 15 dólares por millón de BTU, una opción más accesible que los 20 dólares del GNL importado.Panorama regional y judicial