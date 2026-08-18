Catalina Borrero Müller tuvo una sobresaliente actuación en su primer Mundial

La paranaense Catalina Borrero Müller aportó 152 puntos para Las Panteritas, que finalizaron en la 12ª ubicación en el certamen en Chile.

La paranaense Catalina Borrero Müller completó de modo sobresaliente su primera participación en un torneo ecuménico al finalizar como la cuarta máxima anotadora del Campeonato Mundial U17 que se disputó en Chile, donde la Selección Argentina se ubicó en la 12ª ubicación.

Cata totalizó 152 puntos en nueve partidos (promedio de casi 17 por juego) y fue una de las figuras de Las Panteritas y del certamen que se desarrolló en Chile entre el jueves 6 y este domingo 16 del corriente. Allí participaron 24 seleccionados y Estados Unidos se consagró campeón invicto, mientras que Turquía y China completaron el podio.

La jugadora formada en el Paraná Rowing Club (PRC) –con 15 años y 1,87 metros de altura– realizó un gran aporte para la Albiceleste y fue figura en el resonante triunfo ante Brasil (3 a 0, con 18 tantos) y la digna primera derrota frente a Japón (1-3, marcando 34 anotaciones).

Borrero Müller fue la cuarta goleadora de la competencia y la segunda del equipo argentino, por detrás de la santafesina Sofía Baldo que con 179 puntos fue la segunda jugadora con más puntos en el Mundial.

La hija de la paranaense Ivana Müller (ex capitana de la Selección Argentina) y del capitalino Fernando Borrero (olímpico en Atlanta 1996) confirmó su proyección y antecedentes en categorías formativas, donde lidera al Paraná Rowing Club (PRC) en las competencias de la Asociación Paranaense de Vóleibol (APV) y nacionales, como también al seleccionado de la Federación Entrerriana (FEV) en las citas de la Federación del Vóleibol Argentino (Feva).

El Mundial de Catalina Borrero Müller

Fase de grupos

Argentina 0 - Polonia 3 (Catalina aportó 12 puntos)

Argentina 3 - España 0 (17)

Argentina 3 - Brasil 0 (18)

Argentina 1 - Japón 3 (34)

Argentina 1 - Croacia 3 (10)

Octavos de final

Argentina 0 - Estados Unidos 3 (10)

Puestos 9º al 16º

Argentina 3 - Perú 2 (19)

Argentina 2 - República Dominicana 3 (21)

Argentina 1 - Japón 3 (11)

Fuente APV