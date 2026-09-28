La propuesta será este martes de 20 a 24 y ofrecerá pizzas seleccionadas con 50% de descuento para consumir en los establecimientos adheridos.

Paraná vuelve a celebrar la pizza con descuentos del 50% en más de 20 locales.

Paraná tendrá este martes una nueva edición de “Paraná ama la pizza”, una propuesta que reunirá a más de 20 establecimientos gastronómicos con una promoción especial para quienes quieran disfrutar de pizzas durante la noche.

La iniciativa se desarrollará de 20 a 24 y contempla un 50% de descuento en pizzas seleccionadas del menú de cada local adherido. La promoción será exclusivamente para consumo en los establecimientos y no incluirá el servicio de delivery.

Avanza la nueva avenida urbana que conectará la ruta 12 con la Circunvalación

El beneficio podrá abonarse con cualquier medio de pago y habrá alternativas sin TACC en algunos de los comercios participantes.

La actividad es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP) junto con el Ente Mixto de Turismo (Empatur), con el objetivo de promover la actividad gastronómica y generar movimiento comercial.

Pizza: una propuesta para dinamizar la actividad

El subsecretario de Turismo y presidente del Empatur, Agustín Clavenzani, destacó el alcance de la iniciativa y su objetivo de generar movimiento en el sector.

“Es un programa que tiene el propósito de movilizar los establecimientos gastronómicos y dinamizar la economía en un momento del mes donde es necesario”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el municipio busca acompañar al sector privado y facilitar acciones que contribuyan a fortalecer la actividad gastronómica de la ciudad.

Una promoción que busca reunir a los vecinos

El presidente de la AEHGP, Marcelo Barsuglia, destacó la respuesta que tuvo la propuesta en ediciones anteriores y valoró el descuento como una herramienta para incentivar el consumo en los locales.

“La gente sale motivada porque el 50% de descuento es una buena herramienta. Se trata de una acción para que la gente se junte y pase un buen momento”, expresó.

La promoción estará vigente únicamente durante la jornada del martes 29 de septiembre, de 20 a 24.

Los locales adheridos

Entre los establecimientos que participan se encuentran:

La Bartola Bar — Urquiza 494.

— Urquiza 494. Las Vegas Pizzería — Buenos Aires 499. Opción sin TACC.

— Buenos Aires 499. Opción sin TACC. Pizzería Popular, sucursal Corrientes — Corrientes y Nogoyá.

— Corrientes y Nogoyá. Lennox Bar — Arturo Illia 488. Solo opciones sin TACC.

— Arturo Illia 488. Solo opciones sin TACC. El Estribo Resto Bar — Irigoyen 593.

— Irigoyen 593. El Estribo Chopería — Italia 255.

— Italia 255. El Estribo Coffee Bar — La Rioja 153.

— La Rioja 153. Bar Maipú — Maipú y Perón.

— Maipú y Perón. Maipú San Juan — San Juan 606, esquina Victoria.

— San Juan 606, esquina Victoria. Maipú América — avenida Américas 2130.

— avenida Américas 2130. Pizza Paraná — Hipólito Yrigoyen 407, esquina Carbó.

— Hipólito Yrigoyen 407, esquina Carbó. El Rey de la Paponia — Hipólito Yrigoyen 10.

— Hipólito Yrigoyen 10. Flamingo Paraná — Urquiza y Peatonal San Martín.

— Urquiza y Peatonal San Martín. Pasaje 501 — Alameda de la Federación 501.

— Alameda de la Federación 501. Plaza Gambrinus — avenida Laurencena y Acuerdo de San Nicolás.

— avenida Laurencena y Acuerdo de San Nicolás. El Refugio Restó — Juan Báez 745.

— Juan Báez 745. Live Rock Pizza & Restó — 25 de Mayo y Peatonal San Martín.

— 25 de Mayo y Peatonal San Martín. Nogaró Pizzería — avenida Ramírez y Nogoyá.

— avenida Ramírez y Nogoyá. Ibérico Bar — Victoria 407.

— Victoria 407. La Cantina del Barrio — Blas Pareras 2507.

— Blas Pareras 2507. Jardines del Triangular Patio Cervecero — Los Cisnes 2660, barrio El Triangular, Oro Verde.

— Los Cisnes 2660, barrio El Triangular, Oro Verde. Liverpool City Restó — Alameda de la Federación 419.

— Alameda de la Federación 419. Río Restó Bar — Dársena del Puerto de Paraná, avenida Raúl Alfonsín 275.

La promoción se aplicará sobre las pizzas seleccionadas por cada establecimiento y será válida para consumo en el local, sin incluir delivery.