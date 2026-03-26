Bolivia y Surinam se miden en el Repechaje para el Mundial 2026

Estos seleccionados se enfrentarán desde las 19 en Monterrey, en una de las semifinales del Repechaje para el Mundial 2026.

La selección de Bolivia afrontará este jueves un compromiso decisivo cuando se mida ante Surinam en una de las semifinales del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro representa una oportunidad histórica para ambos seleccionados, que buscarán dar un paso más hacia la máxima cita del fútbol.

El partido se disputará desde las 19 (hora de Argentina) en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, México, escenario neutral elegido para esta instancia definitoria. La transmisión estará a cargo de DSports, mientras que el árbitro designado para impartir justicia será el australiano Alireza Faghani, de amplia trayectoria internacional.

En Bolivia se ilusionan con volver a la Copa del Mundo

Bolivia llega a este compromiso con la ilusión renovada tras haber conseguido el séptimo puesto en las Eliminatorias Sudamericanas organizadas por Conmebol. Con 20 unidades, el conjunto del Altiplano logró superar en la tabla a selecciones como Venezuela, Perú y Chile, lo que le permitió acceder a esta instancia de repechaje y mantener vivo el sueño de regresar a una Copa del Mundo luego de 32 años de ausencia.

El equipo boliviano mostró pasajes de buen fútbol a lo largo del proceso clasificatorio, especialmente en condición de local, donde supo hacerse fuerte aprovechando la altura. Sin embargo, también evidenció irregularidades que le impidieron meterse de lleno en los puestos de clasificación directa. Ahora, con todo en juego a partido único, intentará hacer valer su experiencia en este tipo de definiciones.

La última participación mundialista de Bolivia se remonta a Estados Unidos 1994. En aquella edición, integró el Grupo C junto a potencias como Alemania y España, además de Corea del Sur. El conjunto sudamericano no logró victorias y cerró su participación con un empate ante los asiáticos y dos derrotas, finalizando en el último lugar de su zona.

A lo largo de su historia, Bolivia disputó tres Copas del Mundo: Uruguay 1930, Brasil 1950 y la ya mencionada Estados Unidos 1994. En ninguna de esas presentaciones pudo conseguir triunfos, por lo que una eventual clasificación no solo significaría el regreso al máximo escenario internacional, sino también la chance de cambiar su historia en la competencia.

Surinam sueña con su debut mundialista

Enfrente estará Surinam, una selección que aparece como una de las grandes sorpresas de este repechaje. El equipo caribeño logró meterse en esta instancia de manera ajustada tras finalizar segundo en el Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf. Su clasificación se definió por detalles: avanzó gracias a una mejor diferencia de gol respecto a Honduras en la fase final.

Más allá de haber llegado con lo justo, Surinam ha demostrado ser un rival competitivo, con un plantel que combina futbolistas del ámbito local con otros que se desempeñan en ligas europeas. Esa mezcla le permitió crecer en nivel y aspirar, por primera vez en su historia, a disputar una Copa del Mundo.

El choque entre bolivianos y surinameses se jugará a partido único, lo que aumenta la tensión y reduce el margen de error. En este tipo de definiciones, cualquier detalle puede resultar determinante, desde una pelota parada hasta una acción individual. El ganador avanzará a la final del repechaje, donde ya aguarda la selección de Irak, que llega descansada tras haber superado su instancia previa.

Ese encuentro decisivo se disputará el próximo 31 de marzo, también en Monterrey, y definirá uno de los últimos cupos disponibles para el Mundial 2026. Para Bolivia, sería la posibilidad de volver a codearse con la élite del fútbol tras más de tres décadas; para Surinam, en cambio, significaría escribir la página más importante de su historia deportiva.

Con realidades diferentes pero un mismo objetivo, ambos seleccionados saldrán a la cancha con la presión y la ilusión de seguir en carrera. El sueño mundialista está en juego y solo uno dará el paso hacia la final.