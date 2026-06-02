Biciviajeros entrerrianos llegaron a Kansas City tras recorrer 17 países

Pedaleando hacia un sueño: tres entrerrianos llegaron al Mundial para encontrarse con la Selección Argentina. Todo comenzó el 16 de agosto.

Después de casi 10 meses de esfuerzo, sacrificio y aventuras por todo el continente americano, la travesía de los biciviajeros entrerrianos llegó a su destino final. Yamandú Martínez, Miguel Silio y Vicente Conculini arribaron este martes a la ciudad de Kansas, en Estados Unidos, luego de recorrer más de 17.000 kilómetros en bicicleta y atravesar 17 países con un objetivo tan desafiante como apasionante: encontrarse con la Selección Argentina en la previa de su debut en la Copa del Mundo 2026.

La historia comenzó el 16 de agosto de 2025 en Gualeguaychú. Aquella mañana, los tres aventureros partieron impulsados por una idea que parecía casi imposible. Mientras millones de argentinos soñaban con volver a ver a la Scaloneta en un Mundial, ellos decidieron acompañar ese sueño de una manera diferente: llegar pedaleando hasta la ciudad donde el equipo de Lionel Scaloni disputaría su primer partido.

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Lo más llamativo es que cuando emprendieron el viaje todavía no conocían cuál sería el destino final. El sorteo de la Copa del Mundo recién se realizó el 5 de diciembre de 2025 y fue entonces cuando se confirmó que el seleccionado argentino tendría su estreno mundialista en Kansas. Desde ese momento, cada kilómetro recorrido tomó un rumbo definitivo.

Durante meses, la ruta estuvo marcada por desafíos permanentes. Hubo jornadas interminables bajo el calor, ascensos exigentes en zonas montañosas, tormentas, cambios climáticos extremos, problemas mecánicos y el desgaste físico propio de una aventura de semejante magnitud. Sin embargo, también hubo espacio para las experiencias inolvidables, los paisajes únicos y la solidaridad de miles de personas que fueron encontrando a lo largo del camino.

Los tres ciclistas atravesaron una verdadera maratón continental. Partieron desde Argentina y continuaron por Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México y finalmente Estados Unidos. Diecisiete países que quedaron grabados para siempre en una experiencia que difícilmente tenga comparación.

Cada frontera cruzada representó un nuevo desafío y una nueva historia para contar. A medida que avanzaban hacia el norte del continente, el sueño de llegar al Mundial se volvía cada vez más real. En las redes sociales compartieron gran parte del recorrido y fueron sumando seguidores que acompañaron día a día cada pedalazo.

La emoción alcanzó su punto máximo en las horas previas a la llegada. Desde territorio estadounidense, los entrerrianos anunciaron que el objetivo estaba a pocos kilómetros de cumplirse.

“Al mediodía de Argentina estamos llegando al final de nuestro viaje. Arribaremos al hotel de la Selección en caravana con ciclistas de Kansas y argentinos que nos van a acompañar”, expresaron con visible emoción.

La recepción estuvo a la altura de la aventura. Una caravana integrada por ciclistas locales y fanáticos argentinos residentes en Estados Unidos los acompañó durante los últimos kilómetros hasta el hotel donde se hospeda la Albiceleste. Allí concluyó una travesía que comenzó como una idea audaz y terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas de la previa mundialista.

Más allá de la distancia recorrida, el logro de Martínez, Silio y Conculini representa el valor de la perseverancia, la amistad y la pasión por los colores argentinos. Durante casi un año convivieron con la incertidumbre de la ruta, dejaron atrás comodidades y enfrentaron innumerables obstáculos para cumplir una meta que parecía inalcanzable.

El desafío de los entrerrianos

Ahora, con el desafío cumplido, podrán disfrutar de la recompensa más esperada: estar cerca de la Selección Argentina en el inicio de una nueva ilusión mundialista. Mientras los dirigidos por Lionel Scaloni comienzan a escribir un nuevo capítulo en la defensa del título obtenido en Qatar 2022, tres entrerrianos ya tienen asegurado un lugar en la historia. Lo consiguieron a fuerza de pedal, esfuerzo y convicción, demostrando que cuando los sueños son grandes, no existen distancias imposibles de recorrer.