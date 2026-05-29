Del taller entrerriano a las manos de los campeones del mundo: la historia de los mates de la Selección

Mariano Carboni, artesano de Gualeguaychú, fue el encargado de fabricar 70 piezas únicas para el plantel argentino. Una "caricia al alma" que posiciona la artesanía de la región en lo más alto del deporte mundial

En un taller familiar de Gualeguaychú la tradición y el esfuerzo se unieron para alcanzar un hito histórico: Mariano Carboni, un artesano local, fue el encargado de confeccionar los mates que acompañarán al plantel de la Selección Argentina en su próximo Mundial de Fútbol 2026.

El proceso para concretar el pedido de la Selección Argentina comenzó el martes de la semana pasada, cuando un nexo con la AFA contactó a Mariano Carboni para solicitarle un presupuesto, debido a que propuestas previas de otros proveedores no habían sido del agrado de la Asociación de Fútbol Argentino. "Todo se gestó a través de un cliente que conoce nuestro producto y fue el nexo con la AFA. Me contactó el martes de la semana pasada, justo en un momento muy difícil para nosotros ya que sufrimos el robo de maquinarias y fue en ese contexto que me llamó para decirme que había una posibilidad de presentar un presupuesto para confeccionar los mates de la Selección", contó a UNO Carboni, responsable del emprendimiento Mates MC.

Mariano Carboni mates Gualeguaychú Mariano Carboni, propietario de MC Mates,

Inicialmente, Mariano propuso un modelo exclusivo denominado "Versión Argentina" con colores celeste y blanco y detalles en bronce, pero debido a que la AFA tenía un presupuesto monetario ya definido, finalmente optaron por un estilo más clásico: el modelo Imperial Combinado. Tras definir el diseño y realizar los ajustes solicitados en el grabado, la situación entró en una fase de incertidumbre durante el miércoles y gran parte del jueves, días en los que no hubo novedades desde la entidad. Ante el silencio, el intermediario consultó por los tiempos y advirtió que los tiempos de fabricación artesanal estaban al límite, mientras tanto Carboni intentaba no generarse tantas expectativas, tomándolo como un presupuesto más de los que a veces no se concretan. Pero, para alegría de toda la familia, la confirmación definitiva llegó el viernes, momento en el cual el taller debió comenzar a trabajar de inmediato para fabricar las 70 unidades solicitadas, equilibrando esta tarea con otros tres pedidos que ya tenían en marcha en el taller.

mates Gualeguaychú Selección argentina messi Carboni padre, artesano desde hace más de 30 años e impulsor de Mates Carboni

Los mates fueron confeccionados con cuero negro, flejes de alpaca, virola de acero inoxidable y una presentación especial que incluyó caja individual y bombilla. Cada pieza fue personalizada con el escudo de la AFA, la bandera argentina, la Copa del Mundo y el nombre de cada integrante del plantel. El emprendedor explicó que recibió una lista preliminar de futbolistas y que, una vez conocida la nómina definitiva, debió incorporar a último momento dos nombres que no figuraban inicialmente.

mates Gualeguaychú Selección argentina

Al compartir la noticia con su padre, con quien mantiene el legado familiar en el taller, Mariano contó que la emoción fue total: "Poder vivir esto con mi viejo es una locura; él me pasó la posta cuando vio que yo iba en serio con el emprendimiento y hoy, que hayamos sido elegidos entre tanta competencia, es una caricia al alma enorme para los dos", contó emocionado.

Un sueño forjado con sacrificio

Específicamente, la historia de los Mates Carboni tiene sus raíces en la década del 90, cuando el padre de Mariano comenzó en el rubro artesanal tras dejar el trabajo en fábricas. Aunque Mariano también trabajó años en la industria, en 2019 decidió seguir los pasos de su progenitor para buscar una mejor calidad de vida y dedicarse de lleno a su propio emprendimiento. "Vi que la vida del artesano que tenía mi viejo le favoreció mucho y a nosotros porque podíamos compartir tiempo en familia. Mi objetivo era salir de la fábrica, estar en lo mío y lo logré", recordó el artesano, quien hoy lidera el taller donde también trabaja su padre.

mates Gualeguaychú Selección argentina (1) Mates modelo Imperial Combinado, los elegidos para la Selección Argentina

Calidad sobre cantidad: El "Imperial Combinado"

El pedido consistió en 70 unidades del modelo denominado Imperial Combinado. A pesar de la magnitud del cliente, Carboni mantiene firme su filosofía de trabajo: "Para la AFA no es que nosotros hicimos lo mejor de lo mejor, nosotros en todo hacemos lo mejor. Cada mate es una pieza única, confeccionada 100% a mano, lejos de los procesos industriales de producción masiva", dijo.

Según explicó, la clave de su éxito reside en la elección de las mejores calabazas y en la prolijidad de las terminaciones, lo que le permite diferenciarse en un mercado regional sumamente competitivo.

En el taller de Gualeguaychú, el equipo de trabajo es reducido y mantiene un carácter profundamente artesanal y familiar. Actualmente, el staff está compuesto por tres o cuatro personas, entre las cuales se incluye el propio Mariano Carboni y su padre, quien continúa trabajando en el taller tras haberle cedido la responsabilidad del negocio a su hijo. Además de este núcleo interno, el proceso de producción cuenta con el apoyo de dos familias externas que se encargan específicamente de realizar las tareas de costura del cuero fuera del establecimiento principal.

Este logro no es solo un éxito comercial, sino la culminación de una historia de sacrificio. Mariano Carboni decidió en 2019 dejar su trabajo en fábricas para seguir los pasos de su padre, quien inició en el rubro artesanal en la década del 90. Para mantener el taller operativo durante el complejo contexto económico del último año, Carboni llegó a solicitar siete préstamos bancarios.

"Poder vivir esto con mi viejo es una locura; él me pasó la posta cuando vio que yo iba en serio", expresó emocionado el artesano, quien destaca que ser elegidos entre tanta competencia es una "caricia al alma". Actualmente, el equipo está compuesto por cuatro personas, incluyendo a padre e hijo, con el apoyo externo de dos familias para las costuras del cuero.

"Tu historia en cada mate"

Bajo el eslogan de su emprendimiento, "Tu historia en cada mate", Mariano sostiene que la clave de su éxito reside en la elección de las mejores calabazas y la prolijidad de las terminaciones. Para él, el valor del mate trasciende el producto físico, centrándose en la carga sentimental y las vivencias compartidas. "Este concepto se centra en el momento y en la carga sentimental que tiene el objeto más allá del producto físico en sí", indicó y mencionó un video que subió a sus redes sociales sobre un mate que su tía conserva desde hace más de 25 años, destacando que la importancia no radica necesariamente en tener "el mejor mate del mundo", sino en la historia y las vivencias que se comparten con él. La creación de este eslogan y el lanzamiento de su página web forman parte de una nueva etapa en su taller, donde decidió dejar de vender productos de otros proveedores para enfocarse exclusivamente en "mostrar lo suyo" y llegar directamente a cada argentino con un producto artesanal de calidad.

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Con los productos ya en viaje hacia su destino, el taller de Gualeguaychú aguarda con expectativa el momento final de este sueño: "Estamos esperando todos ver la foto de Messi con su mate", concluyó Carboni