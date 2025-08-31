Boca venció a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en el Clausura

Con goles de Di Lollo y Battaglia, Boca superó este domingo al Tiburón por 2 a 0 en una tarde gris en Mar del Plata.

El fetejo de los jugadores de Boca en La Feliz.

La espesa niebla marplatense no impidió que Boca sostenga su despegue . El Xeneize pegó en los momentos justos y derrotó 2-0 a Aldosivi en un duelo por la séptima fecha del Torneo Clausura y correspondiente a la Zona A con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia . Con la victoria en el estadio mundialista José María Minella, el Club de la Ribera se adueña de la primera posición de la Tabla Anual , crucial en su búsqueda por volver a la Copa Libertadores, y agudizó la crisis del Tiburón, que sigue en zona de descenso.

El guiño del polémico Deyverson a Boca

Boca visita a Aldosivi en Mar del Plata

Tras un córner perfectamente ejecutado por Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia conecta de cabeza y convierte el segundo del partido.

Embed ¡Uno más del Xeneize! Centro de Paredes y cabezazo de Battaglia para el 2 a 0 de @BocaJrsOficial frente a Aldosivi pic.twitter.com/E4Asm19BIx — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 31, 2025

47 minutos: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras una mala salida del arquero Jorge Carranza, Palacios recuperó la pelota y envió un centro preciso para la cabeza de Di Lollo, quien convirtió de cabeza.

Embed ¡El Xeneize abrió la cuenta en Mar del Plata! Di Lollo, de cabeza, y el 1 a 0 de @BocaJrsOficial ante Aldosivi pic.twitter.com/pSM98zGXGf — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 31, 2025

Formación de Aldosivi confirmada

Titulares

(1) Jorge Carranza

(44) Giuliano Cerato

(20) Yonathan Cabral

(15) Santiago Laquidain

(3) Ignacio Guerrico

(27) Federico Gino

(5) Roberto Bochi

(51) Martin Garcia

(8) Tiago Serrago

(33) Tobías Cervera

(10) Matías García

Suplentes

(17) Sebastián Moyano

(2) Tomás Kummer

(4) Rodrigo González

(55) Santiago Moya

(29) Marcelo Esponda

(22) Facundo De La Vega

(21) Tobías Leiva

(30) Lucio Falasco

(11) Agustín Palavecino

(7) Natanael Guzmán

(9) Emiliano Rodríguez

(18) Ayrton Preciado

Entrenador: Mariano Charlier

14:30

Formación de Boca Juniors confirmada

Titulares

(25) Agustín Marchesín

(24) Juan Ignacio Barinaga

(40) Lautaro Di Lollo

(32) Ayrton Costa

(23) Lautaro Blanco

(33) Brian Aguirre

(29) Rodrigo Battaglia

(5) Leandro Paredes

(8) Carlos Palacios

(16) Miguel Ángel Merentiel

(10) Edinson Cavani

Suplentes

(12) Leandro Brey

(4) Nicolás Figal

(17) Luis Adví­ncula

(18) Frank Fabra

(34) Mateo Mendia

(15) Williams Alarcón

(20) Alan Velasco

(27) Malcom Braida

(43) Milton Delgado

(7) Exequiel Zeballos

(9) Milton Giménez

(11) Lucas Janson

Entrenador: Miguel Ángel Russo