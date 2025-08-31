La espesa niebla marplatense no impidió que Boca sostenga su despegue. El Xeneize pegó en los momentos justos y derrotó 2-0 a Aldosivi en un duelo por la séptima fecha del Torneo Clausura y correspondiente a la Zona A con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia. Con la victoria en el estadio mundialista José María Minella, el Club de la Ribera se adueña de la primera posición de la Tabla Anual, crucial en su búsqueda por volver a la Copa Libertadores, y agudizó la crisis del Tiburón, que sigue en zona de descenso.
Boca venció a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en el Clausura
31 de agosto 2025 · 14:32hs
35’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Tras un córner perfectamente ejecutado por Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia conecta de cabeza y convierte el segundo del partido.
47 minutos: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Tras una mala salida del arquero Jorge Carranza, Palacios recuperó la pelota y envió un centro preciso para la cabeza de Di Lollo, quien convirtió de cabeza.
Formación de Aldosivi confirmada
Titulares
- (1) Jorge Carranza
- (44) Giuliano Cerato
- (20) Yonathan Cabral
- (15) Santiago Laquidain
- (3) Ignacio Guerrico
- (27) Federico Gino
- (5) Roberto Bochi
- (51) Martin Garcia
- (8) Tiago Serrago
- (33) Tobías Cervera
- (10) Matías García
Suplentes
- (17) Sebastián Moyano
- (2) Tomás Kummer
- (4) Rodrigo González
- (55) Santiago Moya
- (29) Marcelo Esponda
- (22) Facundo De La Vega
- (21) Tobías Leiva
- (30) Lucio Falasco
- (11) Agustín Palavecino
- (7) Natanael Guzmán
- (9) Emiliano Rodríguez
- (18) Ayrton Preciado
Entrenador: Mariano Charlier
14:30
Formación de Boca Juniors confirmada
Titulares
- (25) Agustín Marchesín
- (24) Juan Ignacio Barinaga
- (40) Lautaro Di Lollo
- (32) Ayrton Costa
- (23) Lautaro Blanco
- (33) Brian Aguirre
- (29) Rodrigo Battaglia
- (5) Leandro Paredes
- (8) Carlos Palacios
- (16) Miguel Ángel Merentiel
- (10) Edinson Cavani
Suplentes
- (12) Leandro Brey
- (4) Nicolás Figal
- (17) Luis Advíncula
- (18) Frank Fabra
- (34) Mateo Mendia
- (15) Williams Alarcón
- (20) Alan Velasco
- (27) Malcom Braida
- (43) Milton Delgado
- (7) Exequiel Zeballos
- (9) Milton Giménez
- (11) Lucas Janson
Entrenador: Miguel Ángel Russo