Boca Juniors goleó a Lanús y volvió a la victoria tras cuatro partidos

En un encuentro pendiente correspondiente a la fecha 7 del Apertura, Boca superó de visitante 3 a 0 al Granate con goles de Ascacíbar y Merentiel –por dos–.

Boca Juniors jugó los mejores 90 minutos de este Torneo Apertura en su goleada 3-0 a Lanús en La Fortaleza por el duelo pendiente de la séptima fecha del Torneo Apertura . La visita dejó atrás una racha de cuatro encuentros sin ganar en el campeonato (una derrota ante Vélez y sendos empates contra Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza) y se afirmó en puestos de clasificación a los playoffs.

El Xeneize sacó la ventaja en el primer tiempo con los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel. Ya en la segunda parte, dejó venir a su rival y liquidó el pleito a falta de media hora por jugar con otro gol de la Bestia, que incluyó una descomunal asistencia de Leandro Paredes. Tomás Aranda fue otro de los puntos altos del equipo de Claudio Úbeda porque el juvenil de 18 años participó en la acción del 2-0, pidió la pelota en todo momento y tuvo sus oportunidades para anotarse en la lista de artilleros.

Boca Juniors decepcionó en la Bombonera, empató con Gimnasia de Mendoza

En la vereda opuesta, el Granate sintió las ausencias de Rodrigo Castillo (vendido al Fluminense) y Marcelino Moreno (lesionado). El ingreso de Dylan Aquino en el entretiempo le cambió la cara, pero no alcanzó y quedó en la décima colocación de la Zona A con nueve puntos, mientras que el ganador escaló al sexto lugar con 12 unidades.

Boca Juniors volverá a jugar el próximo miércoles desde las 19:45 (hora argentina) contra San Lorenzo en la Bombonera. En distinta sintonía, Lanús visitará La Plata para medirse el viernes 13 a partir de las 20 a Estudiantes.

Minuto a minuto

86 minutos: de los primeros cambios en Boca Juniors a la nueva llegada de Peña Biafore

Tomás Belmonte e Iker Zufiaurre entraron por Leandro Paredes y Adam Bareiro antes de la ejecución del tiro de esquina. De esa pelota detenida, llegó un testazo del hombre de Lanús que se perdió al lado de un palo.

85 minutos: respondió Marchesín en la única jugada de peligro

El arquero de Boca se lanzó contra uno de sus palos para despejar al córner un cabezazo de Peña Biafore.

81 minutos: último cambio en Lanús

Felipe Peña Biafore por Agustín Medina.

71 minutos: cuarto cambio en Lanús

Lucas Besozzi por Walter Bou.

63 MINUTOS: ¡GOLAZO DE BOCA JUNIORS!

Leandro Paredes metió un pase en profundidad con la calidad de un campeón del mundo y Miguel Merentiel hizo honor a ese envío con una magnífica definición de emboquillada sobre Nahuel Losada.

62 minutos: Ayrton Costa tuvo la suya

El zaguero central ganó en el área ajena con un testazo que se marchó por encima del travesaño.

60 minutos: nuevo intento de Aranda y Pellegrino movió el banco en Lanús

El delantero de 18 años sacudió un derechazo desde afuera del área que se fue desviado. Antes de la reanudación, Matías Sepúlveda reemplazó a Eduardo Salvio.

51 minutos: llegó el primer remate de Lanús

El Granate sacudió un disparo a distancia que terminó en las manos de Marchesín.

49 minutos: Tomás Aranda se animó y casi llega el tercero

El juvenil se desmarcó de un rival a pura gambeta y sacudió un disparo contenido en dos tiempos por Losada.

¡COMENZÓ LA SEGUNDA PARTE!

Dos cambios en Lanús: Thomás De Martis y Dylan Aquino por Franco Watson y Ramiro Carrera.

2 MINUTOS: ¡LOSADA EVITÓ EL GOL DE BAREIRO!

Una volada descomunal del arquero despejó el intento del Príncipe en el área.

38 minutos: sin Rodrigo Castillo y Marcelino, no hay paraíso

El equipo de Mauricio Pellegrino sufre las ausencias de su goleador vendido al Fluminense y de su volante ofensivo en una primera parte que no le ha salido nada.

29 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Miguel Merentiel finalizó una excelente jugada colectiva, que incluyó un punzante pase de Lautaro Blanco a la llegada de un lúcido Tomás Aranda para tirar el centro atrás resuelto por la Bestia.

24 minutos: Boca maneja la ventaja en el Sur

El equipo de Claudio Úbeda toma el control de las acciones a partir del dominio de la pelota y tiene un buen retroceso para contener los ataques del Granate.

14 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Santiago Ascacíbar encajó una volea en la medialuna que se desvió en la espalda de José Canale, desorientó a Losada y se incrustó en un ángulo.

6 minutos: tímido intento de Merentiel

La Bestia se vio sorprendido por un mal cálculo de José Canale y ejecutó un cabezazo que se fue a varios metros del arco defendido por Nahuel Losada.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE LANÚS!

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE BOCA JUNIORS!

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.