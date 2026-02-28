Boca Juniors decepcionó en la Bombonera, empató con Gimnasia de Mendoza

Boca Juniors igualó 1-1 con el Lobo mendocino de local por la octava jornada del certamen. La gente expresó su bronca al final del partido.

Boca Juniors empató 1-1 ante Gimnasia de Mendoza en la Bombonera por la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura . Luciano Paredes abrió la historia para el Lobo, pero Miguel Merentiel puso tablas a los 41 minutos. En el cierre del primer tiempo, le anularon el segundo tanto al Xeneize por un fuera de juego de Lucas Janson .

El equipo de Claudio Úbeda implementó modificaciones para cambiar la ecuación y Tomás Aranda fue lo más interesante del conjunto local. El juvenil de 18 años tuvo cuatro ocasiones para desnivelar la historia, pero todos sus remates se fueron desviados.

Boca Juniors quedó en la novena posición de su grupo con nueve puntos, a seis del líder Estudiantes (15). Volverá a jugar este miércoles desde las 21:00 en el estadio Néstor Díaz Pérez ante Lanús en el cruce pendiente de la séptima fecha. Se tratará de un rival con mucha exigencia, luego de que el Granate haya ganado la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el Maracaná.

Por otro lado, Gimnasia de Mendoza está antepenúltimo sobre 15 equipos después de recolectar ocho unidades en igualdad de presentaciones y, por el momento, logra el objetivo principal de conser

Minuto a minuto en La Boca

95 minutos: otra excelente intervención de Petrucci

Un potente disparo a media altura de Lautaro Blanco obligó a un despeje del guardameta a un costado.

92 minutos: gran atajada de Petrucci

El arquero del Lobo se lució para despejar un cabezazo de Lautaro Di Lollo a la altura del punto penal.

88 minutos: Aranda le erró al arco

El cuarto ataque del juvenil fue concluido con un cabezazo desviado en el área chica.

84 minutos: Bareiro casi grita su gol

El ex San Lorenzo desvió un tiro libre de Leandro Paredes y la pelota se fue a escasos centímetros del parante superior.

Adam Bareiro fue titular19:31 hsHoy

82 minutos: la tercera no fue la vencida para Aranda

Otro tiro frontal del juvenil que se perdió por encima del travesaño.

74 minutos: cuarta modificación en Boca Juniors

Ander Herrera por Santiago Ascacíbar.

67 minutos: lo volvió a intentar Aranda

El delantero se animó a sacar un zurdazo en el rectángulo mayor que se perdió al lado del palo derecho de Petrucci.

62 minutos: doble cambio en la visita

Blas Armoa y Ulises Sánchez por Fermín Antonini y Santiago Rodríguez.

55 minutos: Aranda tuvo una clara ocasión

El juvenil desenfundó un disparo frontal de primera en el área, pero la pelota se marchó por un costado.

52 minutos: triple cambio en Boca Juniors

Kevin Zenón, Tomás Aranda y Leandro Paredes por Lucas Janson, Williams Alarcón y Milton Delgado.

50 minutos: asomó el Lobo mendocino

El equipo de Ariel Broggi utilizó la larga distancia con un disparo desde afuera del área que se marchó por encima del travesaño.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Dos cambios en Gimnasia: Valentino Simoni y Nahuel Barboza por Juan Franco y Agustín Módica.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

49 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A BOCA!

El árbitro Pablo Dóvalo cobró un fuera de juego previo de Lucas Janson a instancias del VAR.

44 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Otro gran centro de Lautaro Blanco a la carrera y un mejor cabezazo de arremetida por parte de Adam Bareiro para sellar la remontada.

41 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

A diferencia de todo el primer tiempo, Lautaro Blanco no desbordó, sino que enganchó para su perfil derecho y envió una pelota al área. El balón se desvió en Bareiro y Miguel Merentiel lo mandó a la red para señalar el empate.

39 minutos: Adam Bareiro, amonestado

El delantero recibió la amarilla por una falta a Fermín Antonini.

30 minutos: reclamo por un penal, contraataque y Marchesín en modo salvador

Boca Juniors pidió la pena máxima por una mano inexistente en el área, pero el árbitro dio continuidad y, en la réplica, Agustín Módica terminó el avance con un disparo a manos del arquero del Xeneize.

15 MINUTOS: ¡GOL DE GIMNASIA!

Luciano Paredes encajó un excelente cabezazo en el primer palo a la salida de un córner desde la banda derecha.

12 minutos: primer amonestado en La Boca

Milton Delgado vio la cartulina por una infracción a Fermín Antonini.

9 minutos: nueva aparición de Lautaro Petrucci

El guardameta del Lobo contuvo sin problemas una volea de Miguel Merentiel desde la medialuna.

3 minutos: anticipo de Ascacíbar y primer intento de Bareiro

El Príncipe capitalizó una recuperación del volante central, encaró sobre campo ajeno y sacudió un derechazo a las manos del arquero.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Salieron los equipos a la cancha

Ya se viene el encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza.

¡FORMACIONES CONFIRMADAS!

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia (Mendoza): Lautaro Petrucci; Juan Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini, Luciano Paredes, Santiago Rodríguez; Facundo Lencioni y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.