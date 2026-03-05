Uno Entre Rios | Ovación | Cristian Lema

Cristian Lema, contundente contra el Consejo de Fútbol de Boca

Cristian Lema dio detalles sobre la odisea que fue su salida del club. "Es muy difícil salir bien", apuntó el exdefensor.

5 de marzo 2026 · 20:09hs
Cristian Lema tomó la decisión de retirarse del fútbol.

Cristian Lema tomó la decisión de retirarse del fútbol.

Cristian Lema, quien se retiró luego de un año sin jugar, apuntó contra el Consejo de Fútbol de Boca. “En su momento, en junio del año pasado, pedí que me dejen salir. Me quedaban seis meses de contrato y no tenía sentido que siguiera”, dijo el exdefensor.

En ese momento fue cuando Lema reveló que “no hablaba nadie ni te decían nada”, aunque destacó la forma de actuar del entonces director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo: “Habló, me dijeron que sí y ellos (por el Consejo de Fútbol) obviamente estaban buscando algún rédito para el club”.

Sin embargo, a Lema le dijeron “recién el último día de mercado de pases” que se fuera de Boca en caso de tener algún club.

“Por más que te quiera, un club tiene un tiempo para esperar a un jugador”, remarcó Lema, que además sostuvo que “el Consejo se manejaba de una forma que ellos creían que les favorecía”.

“A la gran mayoría le pasó así. Es muy difícil salir bien de Boca”, señaló el exdefensor, que además se lamentó porque “a ellos no les servía tener a un jugador durante seis meses porque ya no iba a jugar”.

La carrera de Cristian Lema

Lema, de 35 años, anunció su retiro luego de un año sin jugar. A lo largo de su carrera, el exdefensor jugó en varios equipos de la Argentina e incluso tuvo un paso por el Benfica de Portugal, donde se desempeñó entre 2018 y 2020.

Durante su etapa como jugador, Lema ganó dos títulos: la Primeira Liga 2019 con Benfica y el Torneo Apertura del mismo año con Peñarol de Uruguay.

El caso de Lema no fue el único problemático que tuvo el Consejo de Fútbol, que estaba conformado por Raúl Cascini, Marcelo Delgado y el colombiano Mauricio Chicho Serna.

Luego de varios escándalos, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, decidió disolver dicha estructura en agosto del 2025 y solo quedó trabajando en el club Delgado.

