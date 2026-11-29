Boca afrontará este domingo desde las 20.30 un exigente duelo ante el Lobo platense por los cuartos de final del Torneo Clausura.

Boca Juniors afrontará este domingo una nueva prueba en su camino por el Torneo Clausura 2026. Desde las 20.30, el conjunto xeneize recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata en La Bombonera, en un duelo correspondiente a los cuartos de final que tendrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del certamen. El encuentro será arbitrado por Darío Herrera y televisado por TNT Sports Premium.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega a esta instancia con el ánimo por las nubes, luego de una semana cargada de emociones que incluyó la consagración en la Copa Sudamericana 2026 y la clasificación a los cuartos de final del torneo doméstico. Ahora, con el respaldo de su gente y en su cancha, buscará continuar por la senda ganadora y acercarse a otro objetivo en un semestre que ya quedó marcado por el éxito internacional.

Enfrente estará un Gimnasia que también atraviesa un momento de ilusión. El conjunto platense viene de protagonizar un atractivo encuentro ante Newell's, al que derrotó por 4 a 2 en el Bosque, y llega a La Bombonera con la intención de dar un nuevo golpe y meterse en las semifinales. El Lobo sabe que tendrá una parada difícil, pero la ilusión de pelear por un título que históricamente le ha resultado esquivo alimenta sus expectativas.

Boca, con la confianza renovada y una sola variante

El Xeneize logró rápidamente cambiar el chip luego de la conquista de la Copa Sudamericana y se enfocó en el Torneo Clausura. En los octavos de final, con gran parte de su estructura titular, superó por 2 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza y avanzó a la siguiente instancia, ratificando su buen presente futbolístico.

La victoria ante la Lepra mendocina le permitió continuar en carrera por el campeonato, aunque posteriormente el equipo y sus hinchas también tuvieron la oportunidad de celebrar la conquista internacional en La Bombonera, en una jornada que estuvo marcada por la alegría y el reconocimiento a los protagonistas.

Para el compromiso de este domingo, Arruabarrena mantendría la base que viene utilizando y realizaría apenas una modificación. Santiago Ascacíbar ingresaría en lugar de Milton Delgado, quien sufrió un fuerte golpe en la rodilla derecha durante el partido ante Independiente Rivadavia y debió abandonar el campo de juego a los 35 minutos.

Si bien los estudios médicos descartaron una lesión, el cuerpo técnico optaría por preservar al juvenil pensando también en la final de la Copa Argentina, que Boca disputará el próximo miércoles a las 20 frente a su rival en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La intención del entrenador es sostener la estructura del equipo, darle continuidad a los futbolistas que vienen mostrando un buen rendimiento y aprovechar el envión anímico que representa la reciente conquista continental. Con una plantilla que combina experiencia, jerarquía y alternativas en distintas posiciones, Boca intentará imponer sus condiciones desde el inicio.

Además, el Xeneize buscará superar los cuartos de final por segunda vez desde que el fútbol argentino implementó este formato de definición. La última vez que consiguió avanzar en esta instancia fue en el Clausura 2025, cuando eliminó a Talleres y Argentinos Juniors en La Bombonera, antes de quedar fuera frente a Racing.

Gimnasia llega en alza y sueña con dar el golpe

El conjunto platense se presentará en La Bombonera con una importante dosis de confianza después de la victoria por 4 a 2 frente a Newell's, en un partido que le permitió acceder a los cuartos de final y mantener viva la ilusión de pelear por el título.

El Lobo mostró argumentos futbolísticos para avanzar, con actuaciones destacadas de Ignacio Miramón e Ignacio Fernández, dos jugadores que fueron determinantes en el funcionamiento del equipo y que volverán a tener un papel central en la búsqueda de un resultado positivo ante Boca.

Gimnasia sabe que el desafío será complejo, pero también cuenta con antecedentes que alimentan sus expectativas. En los últimos cinco enfrentamientos disputados en La Bombonera, el conjunto platense logró dos victorias, Boca se impuso en otras dos ocasiones y el restante encuentro terminó igualado.

Los triunfos del Lobo en ese escenario se produjeron en el Torneo de Transición 2014 y en la Liga Profesional 2021, mientras que el Xeneize ganó en la Superliga 2019/20 y en la Liga Profesional 2024. El empate correspondió a la Copa de la Liga 2021.

En cuanto al equipo, Ariel Pereyra deberá realizar una modificación obligada. El arquero colombiano Harlen Castillo fue expulsado durante el tumulto que se produjo al finalizar el partido ante Newell's y no podrá estar presente este domingo. Su lugar será ocupado por Nelson Insfrán, quien había sido titular hasta hace algunas fechas.

El resto de la formación sería la misma que consiguió la clasificación ante el conjunto rosarino, por lo que el entrenador apostaría a darle continuidad a un equipo que mostró capacidad ofensiva y personalidad en el último compromiso.

El ganador se enfrentará al vencedor de Rosario Central-Barracas Central

La llave de cuartos de final también tendrá en juego la posibilidad de acceder a una semifinal que promete ser exigente. El vencedor del encuentro entre Boca y Gimnasia se medirá con el ganador del cruce entre Rosario Central y Barracas Central, que jugarán este domingo un rato antes en el Gigante de Arroyito.

De esta manera, los cuatro equipos buscarán avanzar en una instancia decisiva del Clausura, en la que cada partido representa un paso más hacia la definición del campeonato.

Boca, con la reciente conquista de la Copa Sudamericana como respaldo, intentará seguir construyendo un semestre inolvidable. Gimnasia, por su parte, buscará aprovechar su buen momento para dar el golpe en uno de los escenarios más exigentes del fútbol argentino y mantener vivo el sueño de levantar el trofeo.

La probable formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible equipo de Gimnasia

Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

DT: Ariel Pereyra.

Los datos del partido