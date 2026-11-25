Tras ganar la Sudamericana, Boca superó a Independiente Rivadavia de local por 2 a 0, por los goles de Paredes y Merentiel. Ahora jugará con Gimnasia (LP).

Fútbol champagne en La Bombonera. Tras ser campeón de la Copa Sudamericana y la Tabla Anual, Boca Juniors hizo borrón y cuenta nueva frente a su público para llevarse con autoridad la llave de octavos de final del Torneo Clausura por 2-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza. El Xeneize tuvo niveles muy altos, pero se lleva dos dolores de cabeza en la recta final del año por las salidas del Milton Delgado en el primer tiempo y Williams Alarcón en el complemento, ambos por cuestiones físicas.

Luego de un imponente recibimiento, el ganador demoró 17 minutos en romper la paridad. Una mano de Ezequiel Bonifacio derivó en el cobro de un penal por parte de Luis Lobo Medina a instancias del VAR, a cargo de José Carreras, y Leandro Paredes se hizo cargo de la bola caliente. La estrella del equipo le apuntó a un ángulo y mandó la pelota al fondo de la red, mientras el arquero Emmanuel Gómez Riga se arrojó al lado opuesto.

Ya con la ventaja, el trabajo de Álvaro Montero tomó otro valor porque el guardameta colombiano le había contenido un disparo a Luis Sequeira en los primeros segundos del compromiso y volvió a contagiar seguridad bajo su valla con el agregado de que sumó su sexta valla invicta seguida (Independiente, River Plate, Defensa y Justicia, Banfield, Atlético Mineiro e Independiente Rivadavia).

El elenco de la Ribera liquidó el pleito a los 52 minutos gracias a la contundencia de Miguel Merentiel. Leandro Lozano corrió por una pelota hasta el fondo de la cancha, lanzó un centro de primera al corazón del área y encontró a su compatriota para sellar el 2-0 con una resolución de volea. La diferencia de dos goles quedó muy corta para graficar la supremacía de un equipo sobre otro y Boca Juniors sigue en la pelea por levantar cinco títulos en el cierre de 2026.

El plantel de Rodolfo Arruabarrena se medirá a Gimnasia La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura y, de pasar esa fase, esperará por Rosario Central o Barracas Central en semifinales. Además, ya se confirmó que el miércoles 2 de diciembre chocará con Platense en la definición de la Copa Argentina. El otro título en danza es el Trofeo de Campeones, que solo puede disputarlo si gana el Clausura.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

Boca Juniors le dio un paseo a Independiente Rivadavia y le ganó 2-0 como local para avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura.

92 minutos: Leandro Paredes tuvo la suya para convertir el doblete

El volante central realizó una volea en la puerta del área, que se desvió en un rival y se fue al córner.

88 minutos: Bareiro y Flores se acercaron al tercero

Ambos forzaron sendas atajadas de Gómez Riga, quien fue la gran figura en la visita para impedir una goleada en contra.

81 minutos: Bareiro estuvo a un paso del gol de su vida

El ex jugador de San Lorenzo le pegó a una pelota de espaldas con su taco izquierdo y salió a centímetros del caño derecho de la Lepra.

79 minutos: Boca está para la goleada

Leonel Flores enganchó desde la izquierda al centro para sacudir un derechazo rechazado por Emmanuel Gómez Riga al tiro de esquina.

74 minutos: Lozano en modo Cafú y casi gol de Bareiro

El lateral derecho escaló en campo ajeno y mandó un centro cabeceado por el paraguayo, pero el testazo fue despejado por el arquero al córner.

71 minutos: Boca Juniors agotó cambios

Adam Bareiro, Rodrigo Battaglia y Leonel Flores por Miguel Merentiel, Sebastián Villa y Tomás Aranda.

68 minutos: Alan Velasco volvió a buscar su gol

El volante ofensivo ensayó un nuevo disparo que se perdió a centímetros de un palo.

57 minutos: Velasco se animó desde lejos

El ex hombre de Independiente se acomodó para la zurda y desenfundó un disparo que se marchó por encima del travesaño.

52 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Leandro Lozano corrió una pelota hasta el fondo de la cancha y levantó un magnífico centro de primera a la llegada de Miguel Merentiel, quien fue el encargado de la definición a quemarropa frente a Gómez Riga para ampliar diferencias en La Boca.

51 minutos: Gómez Riga le tapó el gol a Villa

El arquero de Independiente Rivadavia impidió el grito del colombiano.

48 minutos: segunda modificación en el Xeneize

Williams Alarcón, quien había ingresado en la primera parte en lugar de Milton Delgado, sintió una molestia en su rodilla derecha y se vio obligado a dejar la cancha para permitir la entrada de Alan Velasco.

¡EMPEZÓ LA SEGUNDA PARTE!

36 minutos: primer cambio de Boca Juniors

Milton Delgado fue reemplazado por Williams Alarcón.

33 MINUTOS: ¡BELMONTE ACARICIÓ EL SEGUNDO GOL!

Centro de Tomás Aranda, pase de primera de Miguel Merentiel en el área y definición a la carrera del volante, que forzó la tapada a quemarropa de Emmanuel Gómez Riga.

28 minutos: primer amonestado del partido

Ález Arce se llevó la amarilla por una infracción sobre Leandro Paredes.

21 minutos: Independiente Rivadavia se acercó al arco de Montero

La pelota detenida fue la aliada de la Lepra, pero el cabezazo de Ivan Villalba en las inmediaciones del área chica se perdió por un costado.

17 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Leandro Paredes marcó el 1-0 con una definición a un ángulo de Emmanuel Gómez Riga.

¡GOL DE BOCA! ¡GOL DEL CAPITÁN! Leandro Paredes la clavó arriba, puso el 1-0 ante Independiente Rivadavia y metió Topo Gigio para celebrar. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura https://t.co/JkHWjWPysq — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 26, 2026

15 MINUTOS: ¡LLAMADO DEL VAR Y PENAL PARA BOCA!

José Carreras advirtió a Luis Lobo Ledina por una clara mano de Ezequiel Bonifacio en el área y el juez principal sancionó la pena máxima después de ver la acción en el monitor.

4 minutos: nuevo ataque de Independiente Rivadavia

El centro de Ezequiel Bonifacio pasó de largo a todos y Matías Fernández aprovechó en el segundo palo para encajar una volea desviada.

3 minutos: excelente tapada de Álvaro Montero

El arquero contuvo un remate de Luis Sequeira desde media distancia y se quedó con la pelota tras dar un pequeño rebote.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

La formación de Boca vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible once de Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura