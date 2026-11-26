River visitará el sábado a Instituto de Córdoba por un lugar en las semis del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Boca recibirá el domingo a Gimnasia La Plata.

Tobías Andrada marcó el segundo gol de River en la victoria ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este jueves el programa correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura . Los primeros clasificados a las semifinales se definirán el sábado, en una jornada que contará con dos partidos que iniciarán una vez finalizada la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil.

El encuentro que pondrá en marcha los cuartos de final será el de Vélez - Independiente, que se llevará a cabo en el Estadio José Amalfitani a partir de las 20. Más tarde, a las 22, Instituto de Córdoba recibirá en su estadio a River. Este encuentro mantuvo cierta incertidumbre sobre la sede debido al mal estado del campo de juego La Gloria , pero finalmente se confirmó que se disputará en el Alta Córdoba.

La acción en el Torneo Clausura continuará el domingo, con los últimos dos partidos correspondientes a los cuartos de final. A las 17 Rosario Central recibirá en el Estadio Gigante de Arroyito a Barracas Central, con el objetivo de extender su gran momento y afianzarse entre los candidatos a quedarse con el títiulo.

Finalmente, el último semifinalista saldrá del partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata, que se disputará en "La Bombonera" a partir de las 20:30. El Xeneize llega con la ilusión al máximo, ya que viene de quedarse con el título de Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual y en la Copa Sudamericana, donde pasó por arriba a Atlético Mineiro en la final.

Cartelera de cuartos de final del Torneo Clausura

Sábado:

20: Vélez - Independiente

22: Instituto (Córdoba) - River a las 22

Domingo:

17: Rosario Central - Barracas Central

20.30: Boca - Gimnasia y Esgrima (La Plata)