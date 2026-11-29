Este domingo el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura máxima llegará a 34 grados. El pronóstico extendido del SMN indica para el martes, tormentas aisladas

Este domingo el cielo estará ligeramente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y la temperatura máxima llegará a 34 grados. El pronóstico extendido del SMN indica para el martes, tormentas aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo cielo ligeramente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 17 grados de mínima y los 34 grados de máxima y el viento soplará del sector este rotando al noreste.

Para el lunes la temperatura mínima será de 21 grados y la máxima trepará a 35 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sector norte rotando al noreste.

El martes se esperan tormentas aisladas durante todo el día, con temperaturas promedio de entre 23 y 35 grados y vientos del sector norte rotando al sur. Para el miércoles habrá un leve descenso de temperaturas con 20 grados de mínima de 29 grados de máxima. El cielo estará mayormente nublado durante todo el día y los vientos soplarán del sector sudeste en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Para el jueves se espera cielo parcialmente nublado durante todo el día con temperaturas entre 16 y 28 grados. El viento predominará del sudeste rotando al sector este.

Para el viernes las temperaturas promedio se ubicarán entre los 19 y los 30 grados, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del noreste rotando al sector este.

El sábado las temperaturas promedio se ubicarán entre los 17 grados de mínima y los 31 grados de máxima, el cielo permancerá parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y noche. Los vientos soplarán predominantes de sector sector sur rotando al sudoeste.