Astrología, Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 29 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología, Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 29 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

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Astrología, Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 29 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

El domingo puede traer una oportunidad para avanzar con un proyecto que venías postergando. Confiá en tus capacidades, pero evitá tomar decisiones apresuradas. La paciencia será clave para conseguir lo que buscás.

Tauro

Vas a necesitar tranquilidad y momentos de conexión con tus afectos. Aprovechá el día para descansar, disfrutar de los pequeños planes y dejar de lado preocupaciones que no podés resolver ahora.

Géminis

Una conversación puede ayudarte a cambiar la perspectiva sobre un tema que te genera dudas. Escuchá otras opiniones y no descartes nuevas posibilidades antes de analizarlas.

Cáncer

Las emociones estarán muy presentes durante la jornada. Es un buen momento para expresar lo que sentís, aclarar una situación pendiente y prestar atención a tus propias necesidades.

Leo

El cierre de noviembre te encuentra con ganas de proyectar nuevos desafíos. Aprovechá el entusiasmo para organizar tus próximos pasos y enfocarte en aquello que realmente querés conseguir.

Virgo

Podrías sentir la necesidad de ordenar asuntos personales y laborales antes de comenzar diciembre. Hacé una lista de prioridades, pero no conviertas el domingo en una jornada de exigencias: también necesitás descansar.

Libra

Una situación relacionada con tus vínculos puede requerir una conversación sincera. Buscá el equilibrio entre comprender a los demás y respetar tus propios deseos. No postergues lo que necesitás decir.

Escorpio

Tu intuición puede ayudarte a comprender mejor una situación que todavía no está del todo clara. Evitá sacar conclusiones anticipadas y esperá a tener toda la información antes de actuar.

Sagitario

Las ganas de cambiar de aire y vivir nuevas experiencias marcarán tu domingo. Una invitación o un encuentro inesperado puede convertirse en una buena oportunidad para renovar energías.

Capricornio

Es posible que estés pensando en los objetivos que querés alcanzar antes de fin de año. Organizá tus próximos pasos con calma y no te sobrecargues de responsabilidades que pueden esperar.

Acuario

Una idea diferente puede despertar tu interés y abrir nuevas posibilidades. Compartir tus proyectos con alguien de confianza te ayudará a encontrar alternativas y darles una forma más concreta.

Piscis

El domingo será una buena oportunidad para recuperar la calma y cerrar algunas cuestiones emocionales. Prestá atención a lo que te hace bien y no tengas miedo de tomar distancia de situaciones que te gener