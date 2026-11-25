Boca y Platense animarán la definición de la Copa Argentina 2026. Se jugará el 2 de diciembre en Santiago del Estero.

El Estadio Madre de Ciudades es la sede de la final de la Copa Argentina 2026.

El Estadio Único Madre de Ciudades será la sede de la final de la Copa Argentina, que enfrentará a Boca y a Platense el próximo miércoles 2 de diciembre a las 20. Luego de que se barajaran Rosario, Córdoba, La Plata y Mendoza como posibilidades, la organización del torneo decidió que se dispute en Santiago del Estero.

En los próximos días se pondrán a la venta las entradas. El Xeneize tendrá aproximadamente 30 mil localidades, mientras que el Calamar contará con una cifra cercana a las 10 mil.

El cargado calendario del Xeneize -el único equipo argentino que llegó vivo en todas las competiciones al último trimestre del año- provocó que hubiera varias especulaciones acerca de una modificación de la fecha originalmente pautada. Pero ni el conjunto de La Ribera ni el Calamar presentaron oposiciones al respecto y como consecuencia se mantuvo el 2 de diciembre.

Boca y Platense dieron la vuelta olímpica en Santiago del Estero

Boca y Platense conquistaron títulos en el estadio Madr de Ciudades de Santiago del Estero. El Xeneize se coronó campeón de la Supercopa Argentina 2023. En aquella calurosa noche de verano, el equipo dirigido por Hugo Ibarra goleó 3 a 0 a Patronato con un hat-trick de Darío Benedetto.

El Calamar, por su parte, tiene un recuerdo agridulce del Madre de Ciudades. Por un lado, allí consiguió el primer y hasta el momento único título de su historia: el 1° de junio del año pasado venció 1 a 0 a Huracán con gol de Guido Mainero y se consagró campeón del Torneo Apertura.

Sin embargo, un año y medio antes había perdido una final en ese estadio. El 16 de diciembre del 2023 cayó 1 a 0 ante Rosario Central y no pudo alzar la Copa de la Liga. El detalle es que Martín Palermo, entrenador que metió al Calamar entre los dos mejores de la Copa Argentina, también era el técnico en ese momento.