Desde las 21 en el barrio de la Boca, el Xeneize y la Lepra mendocina se miden por los octavos de final del certamen de la Liga Profesional.

Este miércoles, desde las 21, Boca recibe en La Bombonera a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura. El Xeneize, que viene de ganar la Copa Sudamericana, buscará cambiar el chip y enfocarse en el ámbito local ante una Lepra mendocina que intentará dar el golpe y meterse entre los ocho mejores del torneo. El ganador ya sabe que enfrentará a Gimnasia de La Plata el próximo domingo. El partido lo dirigirá dirigirá Luis Lobo Medina.

El pasado sábado, Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana al vencer con autoridad 2 a 0 a Atlético Mineiro en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. De esta manera, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena cortó la racha de 18 años sin ganar títulos internacionales y levantó el segundo de los cinco trofeos que puede alzar de aquí a fin de año.

Ahora deberá poner el foco en el Clausura, donde recibirá a Independiente Rivadavia sin demasiadas precisiones con respecto al once que saldrá a la cancha. La idea del Vasco era rotar teniendo en cuenta el desgaste que arrastran los habituales titulares y la energía que consumieron durante los festejos que culminaron durante la madrugada del lunes, tras el arribo del plantel a la Argentina. Sin embargo, muchos le pidieron al entrenador jugar y la decisión está en sus manos.

Leandro Paredes -que sufrió una descompensación por un golpe de calor y deshidratación tras el partido ante Mineiro-, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco y Santiago Ascacíbar son los que podrían ir al banco de suplentes ya que vienen con muchos minutos en la espalda y al límite desde lo físico. La idea del técnico es poner lo mejor que tiene sin arriesgar a nadie.

Cabe recordar que Boca finalizó segundo en la Zona A del Clausura con 33 puntos, uno por detrás de Instituto. Por este motivo será local este miércoles y hará lo propio en cuartos de final frente a Gimnasia si logra imponerse, ya que ambos terminaron peor ubicados que el Xeneize en la Zona B.

Independiente Rivadavia, por su parte, se vio beneficiado del título de Boca en la Sudamericana y que obtuvo la clasificación a la fase previa de la próxima Copa Libertadores. Y podrían obtener el boleto directo hacia la fase de grupos si ganan el Clausura o lo hacen el Xeneize o Rosario Central.

Pese a la alegría de jugar el certamen más importante del continente por segundo año consecutivo, la Lepra no pudo repetir en este segundo semestre todo lo bueno que había hecho en el primero. Se derrumbó en la tabla anual -en la que fue líder durante dos tercios del 2026- a punto tal que terminó quinto, quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Fluminense, cayó por penales en Copa Argentina frente a Atlético Tucumán y perdió la Supercopa Argentina contra Estudiantes hace dos semanas atrás.

Durante la fase regular fue irregular, valga el juego de palabras. Se metió a octavos tras finalizar séptimo con 23 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y cinco derrotas. Por esta razón, si supera a Boca, deberá volver a jugar de visitante en ante Gimnasia, que terminó tercero en su misma zona.

En cuanto al once, Alfredo Berti sabe que no podrá contar con una pieza clave como José Florentín, quien fue expulsado en el clásico ante Gimnasia de Mendoza. Su reemplazante sería Gonzalo Ríos. Además, el entrenador mantiene dos dudas, una en la zaga y otra en el centro del campo: Sheyko Studer y Alejo Osella pelean un lugar en defensa, mientras que Leonard Costa y Tomás Bottari hacen lo propio en la mitad de la cancha.

La posible formación de Boca vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal , Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón o Carlos Palacios ; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible once de Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura

Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer , Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari ; y Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Los datos de Boca vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura