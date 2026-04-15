Boca no utilizará el cupo por la lesión de Agustín Marchesín

Boca tenía la posibilidad de reemplazar al arquero que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha, pero hasta el mercado no buscará un refuerzo.

La lesión de Agustín Marchesín fue la gran mala noticia que sufrió Boca este martes, en la goleada por 3-0 ante Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, porque el arquero de 38 años no volverá a jugar en lo que resta del año.

Si bien el Xeneize tenía la posibilidad de contar con un cupo para reemplazarlo en la lista de buena fe, lo cierto es que, según pudo saber TyC Sports, no lo hará y recién buscará un arquero a mediados de año.

El reglamento de Conmebol permitía que el conjunto Azul y Oro reemplazara al exfutbolista de Lanús, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. "Se podrá permitir la sustitución de un arquero lesionado durante cualquier etapa de la disputa del torneo, una vez que la gravedad de la lesión haya sido comprobada y certificada por la Comisión Médica de la Conmebol. Este cambio será permanente", explica la normativa del torneo.

Sin embargo, el abanico de posibilidades estaba un tanto restringido porque contaba con algunos condicionamientos: como el TMS, la plataforma de FIFA en la que se registran traspasos, está cerrado, solo hubiera podido sumar un arquero que estuviera en el fútbol argentino y que no fuera extranjero, ya que el club no cuenta con cupo.

Boca apostará por los arqueros de su plantel

Por esas razones, la institución decidió no avanzar y el entrenador Claudio Úbeda contará con dos opciones en el puesto porque tendrá disponibles a Leandro Brey, quien será el titular de ahora en más, y Javier García, quien en diciembre pasado renovó su contrato hasta fines de 2026. Más atrás en la consideración está el juvenil de 21 años Fernando Rodríguez, que es el arquero de Reserva.

A sus 23, Brey tendrá una gran chance de demostrar sus condiciones en la Primera de Boca, camiseta con la que ya disputó 33 partidos desde que arribó como una apuesta desde Los Andes en febrero de 2022. El primer gran desafío será el próximo domingo, cuando el Xeneize visite a River y significará su primer superclásico.

Por su parte, García, de 39 años, quedará como el arquero suplente. El exfutbolista de Tigre, quien se formó en la institución, donde acumula 75 encuentros, y está en el club desde agosto de 2020 atraviesa una larga inactividad porque su último partido oficial fue en marzo de 2024, en un clásico frente a Racing. Aquel día fue titular debido a que Chiquito Romero se encontraba con problemas físicos, pero una lesión provocó que saliera a los 73 minutos y le dejara su lugar a Brey, quien le ganó la pulseada como primera alternativa.

Cabe aclarar que más allá de la decisión inicial, es muy posible que cuando se vuelva a abrir el mercado de pases a mediados de año el Xeneize haga averiguaciones para sumar un arquero debido a la doble competencia que tendrá que afrontar.